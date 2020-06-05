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09:56 (мск), источник: Vesti.kz

В клубе ОАЭ сделали заявление по поводу будущего Исламхана

Главный тренер «Аль-Айна» Педру Эмануэл намерен сохранить в составе капитана сборной Казахстана по футболу Бауыржана Исламхана, сообщается на сайте клуба. Сейчас в команде решается вопрос о проведении УТС.

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Источник: РИА "Новости"

«Главный тренер рекомендовал предложить Исламхану некоторые варианты, если переговоры с игроком зашли в тупик. Если он покинет команду, то тренеру понадобится полузащитник», — говорится в сообщении.

В команде решают вопрос о проведении сборов за пределами ОАЭ из-за высоких температур. Ожидается, что чемпионат будет возобновлен в августе.

Напомним, ранее появилась информация, что «Аль-Айн» предложил Исламхану новый контракт. Казахстанец тем временем вернулся на родину.

На счету Исламхана десять матчей за клуб из ОАЭ, в которых он забил один гол и отдал три ассиста. Нынешний контракт игрока завершается 30 июня.

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