В клубе ОАЭ сделали заявление по поводу будущего Исламхана

Источник: РИА "Новости"

«Главный тренер рекомендовал предложить Исламхану некоторые варианты, если переговоры с игроком зашли в тупик. Если он покинет команду, то тренеру понадобится полузащитник», — говорится в сообщении.

В команде решают вопрос о проведении сборов за пределами ОАЭ из-за высоких температур. Ожидается, что чемпионат будет возобновлен в августе.

Напомним, ранее появилась информация, что «Аль-Айн» предложил Исламхану новый контракт. Казахстанец тем временем вернулся на родину.

На счету Исламхана десять матчей за клуб из ОАЭ, в которых он забил один гол и отдал три ассиста. Нынешний контракт игрока завершается 30 июня.