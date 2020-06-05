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10:11 (мск), источник: БЕЛТА

Матчем «Смолевичей» и «Городеи» стартует 12-й тур футбольного чемпионата Беларуси

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчем футболистов «Смолевичей» и «Городеи» сегодня начнется 12-й тур чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В прошлом туре оба соперника потерпели поражения: «Смолевичи» уступили в гостях жодинскому «Торпедо-БелАЗу» (0:2), а «Городея» на своем поле проиграла гродненскому «Неману» (0:2). Сегодняшний поединок пройдет на поле борисовского городского стадиона и будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь 5» (начало в 19.00).

Еще четыре встречи состоятся 6 июня: «Ислочь» (Минский район) — «Рух» (Брест), «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ», «Славия» (Мозырь) — «Неман», «Динамо» (Брест) — «Минск».

Лидер первенства борисовский БАТЭ свой матч 12-го тура проведет 7 июня в гостях у «Витебска». Также в воскресенье бобруйская «Белшина» примет на своем поле минское «Динамо», а в Солигорске местный «Шахтер» встретится с минским «Энергетиком-БГУ».

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 25 очков (11 матчей), «Энергетик-БГУ» — 22 (11), «Торпедо-БелАЗ» — 21 (11), «Шахтер» — 21 (11), «Слуцк» — 17 (11), «Динамо» (Брест) — 16 (11), «Ислочь» — 15 (11), «Славия» — 15 (11), «Неман» — 14 (10), «Рух» — 14 (11), «Витебск» — 14 (11), «Минск» — 13 (9), «Динамо» (Минск) — 13 (11), «Городея» — 12 (11), «Смолевичи» — 4 (10), «Белшина» — 3 (11).

Во главе списка лучших бомбардиров Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей.

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