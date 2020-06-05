Автобус с игроками «Бенфики» забросали камнями, есть пострадавшие

Атака на автобус произошла на автомагистрали между стадионом клуба и тренировочным полем. У автобуса оказалось разбито стекло, в результате повреждения получили немецкий полузащитник Юлиан Вайгль и сербский хавбек Андрия Живкович. Оба игрока, пораненные осколками, были доставлены в больницу Лиссабона.

В заявлении отмечается, что «Бенфика» гарантирует полное сотрудничество с властями, которых она призывает приложить максимум усилий для выявления преступников, ответственных за эти действия.

В четверг «Бенфика» сыграла вничью с «Тонделой» в матче 25-го тура чемпионата Португалии в Лиссабоне со счетом 0:0. Игра проходила без зрителей из-за ситуации с коронавирусом.