Казахстанец Меркель попрощался с европейским клубом

Источник: AP 2020

В сюжете FOX Sports казахстанец прощается с клубом вместе Мохаммедом Османом, Дарио ван ден Бюйсом и Марио Жуниором. Меркель отметил, что «Хераклес» стал хорошим временем в его карьере:

«Это небольшой клуб, но это действительно семейный клуб. Вы можете хорошо развиваться здесь. Развитие — самая важная вещь для игрока».

Напомним, что чемпионат Нидерландов-2019/20 был завершен досрочно, «Хераклес» остался на восьмом месте в турнирной таблице с 36 очками. Меркель провел в минувшем сезоне 25 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

По сообщениям российских СМИ, к Александру проявляют интерес клубы РПЛ, в частности «Локомотив».