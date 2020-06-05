Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Смолевичи
Городея
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
6.06
Слуцк
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
6.06
Ислочь
Рух
Футбол. Зарубежный
6.06
РБ Лейпциг
Падерборн
Футбол. Зарубежный
6.06
Байер
Бавария
Все события
Фоторепортажи
10Тот самый матч: Франция — Россия — 2:3
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
10:12 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Меркель попрощался с европейским клубом

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Александр Меркель рассказал, чем ему запомнился период в «Хераклесе». В клубе из Нидерландов игрок провел два сезона.

Наверх
Источник: AP 2020

В сюжете FOX Sports казахстанец прощается с клубом вместе Мохаммедом Османом, Дарио ван ден Бюйсом и Марио Жуниором. Меркель отметил, что «Хераклес» стал хорошим временем в его карьере:

«Это небольшой клуб, но это действительно семейный клуб. Вы можете хорошо развиваться здесь. Развитие — самая важная вещь для игрока».

Напомним, что чемпионат Нидерландов-2019/20 был завершен досрочно, «Хераклес» остался на восьмом месте в турнирной таблице с 36 очками. Меркель провел в минувшем сезоне 25 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

По сообщениям российских СМИ, к Александру проявляют интерес клубы РПЛ, в частности «Локомотив».

Во время загрузки произошла ошибка.
Хераклес
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Он хочет боя с Фьюри". Менеджер - о соперниках для казахстанского супертяжеловеса с девятью нокаутами
Брагин — новый главный тренер сборной России по хоккею
Семак: Риск заразиться на стадионе не больше, чем в магазине
Стал известен результат теста Алины Загитовой на коронавирус
Легендарный гол Федорова в финале Кубка Стэнли-1998 (видео)
Игорь Ларионов возглавил молодежную сборную России по хоккею
Российский футболист раскрыл размер зарплаты и разозлил фанатов
Клубы НХЛ возобновят тренировки с 8 июня
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь