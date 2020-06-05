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13:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал долларовым миллиардером, сообщает Forbes.

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Источник: Reuters
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Рассказываем, как живет португалец вместе со своей спутницей Джорджиной Родригес и четырьмя детьми в Турине.

35-летний форвард стал первым футболистом, состояние которого превысило показатель $ 1 млрд. Также Криштиану стал лишь третьим спортсменом с таким достижением. Ранее это удалось гольфисту Тайгеру Вудсу и боксёру Флойду Мейвезеру.

Из заработанных к настоящему моменту денег $ 650 млн Роналду получил в качестве зарплаты. Остальные средства приходятся на спонсорские контракты. За последний год португалец заработал $ 105 млн, что позволило ему подняться на четвёртое место в списке самых богатых знаменитостей в 2020 году.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала», где он провёл девять лет. Ранее игрок также выступал за «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг».

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