Месси вернется к полноценным тренировкам через несколько дней
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси должен вернуться к полноценным тренировкам через несколько дней, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси должен вернуться к полноценным тренировкам через несколько дней, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Ранее сообщалось, что участие Месси в матче чемпионата Испании по футболу с «Мальоркой» под вопросом, поскольку у аргентинского форварда травма мышцы бедра.
Чемпионат Испании, приостановленный