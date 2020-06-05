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14:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Месси вернется к полноценным тренировкам через несколько дней

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси должен вернуться к полноценным тренировкам через несколько дней, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

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Ранее сообщалось, что участие Месси в матче чемпионата Испании по футболу с «Мальоркой» под вопросом, поскольку у аргентинского форварда травма мышцы бедра.

Чемпионат Испании, приостановленный из-за коронавируса в марте, возобновится 11 июня играми без зрителей. «Барселона» сыграет на выезде с «Мальоркой» 13 июня.

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