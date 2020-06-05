Названы даты проведения матчей ¼ финала Кубка Англии
Четвертьфинальный матч Кубка Англии по футболу между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити» состоится 28 июня, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).
Четвертьфинальный матч Кубка Англии по футболу между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити» состоится 28 июня, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).
В этот день также пройдут игры «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал» и «Лестер» — «Челси», 27 июня встретятся «Норвич» и «Манчестер Юнайтед».
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