«Кайрат» упустил победу и не забил пенальти в товарищеском матче перед возобновлением КПЛ

Встреча прошла сегодня, 5 июня, на клубной базе алматинцев и завершилась со счетом 1:1. На 30-й минуте полузащитник Айбол Абикен замкнул прострел капитана Гафуржана Суюмбаева и вывел «Кайрат» вперед, но «Шахтер» на 49-й ответил голом ивуарийского хавбека Седрика Куаджи.

При этом в концовке матча алматинцы могли вырвать победу. На 88-й минуте пенальти не реализовал казахстанский форвард Артур Шушеначев.

Ранее сообщалось, что «Кайрат» и «Шахтер» также сыграют товарищеские матчи с «Жетысу». Все клубы в данный момент базируются в Алматы.

25 мая «Иртыш», который спустя пять дней снимется с КПЛ, в контрольном матче разгромил «Аксу» из второй лиги — 8:0, а «Астана» встретилась с петропавловским «Кызыл-Жар СК» в Нур-Султане и победила, но подробности игры не раскрываются.