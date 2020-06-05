В ПФЛК рассказали о дате возобновления и новых правилах чемпионата Казахстана по футболу

Президент Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) Олжас Абраев в интервью корреспонденту Vesti.kz подтвердил согласованную дату рестарта чемпионата страны. Он озвучил ряд условий перед клубами, выполнение которых позволит говорить об официальном возобновлении турнира, и рассказал об изменениях в правилах.

— Олжас Шакенович, сегодня «Кызыл-Жар СК» и «Жетысу» опубликовали информацию об утвержденной дате возобновления КПЛ — 1 июля. Насколько эта информация верна?

— Как мы заявляли ранее, в проекте у администрации лиги было две рабочие даты, по которым продолжались переговоры с компетентными государственными органами — 15 июня и 1 июля. Первый вариант был исключен, так как в разных регионах Казахстан с меняющейся периодичностью продолжается регистрация заболевших COVID-19. Согласованная на сегодняшний день дата — 1 июля, но важно, чтобы в стране установилась благоприятная эпидемиологическая ситуация. Здоровье участников, зрителей для нас превыше всего.

Планируется, что игры пройдут при закрытых трибунах. Организация матчей будет регламентирована специальным протоколом профилактики распространения коронавирусной инфекции, в котором прописаны обязательные санитарные нормы для исполнения клубами.

Официально говорить о возобновлении чемпионата мы сможем после того, как убедимся, что клубы и их стадионы соответствуют новым необходимым требованиям. Ориентировочная дата остается, как и ранее было запланировано — 1 июля. К этому сроку клубы должны подготовить свою инфраструктуру.

— Ранее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес коррективы в правила игры в футбол на 2020 год, разрешив проводить пять замен во время матчей. Коснется ли это нововведение и наш футбол?

— Да, исполнительный комитет Казахстанской федерации футбола (КФФ) принял к сведению информацию от коллег и внес опцию в действующие регламенты соревнований. Клубам позволено проводить пять замен по ходу матча с возможностью три раза останавливать игру. В уже возобновленных европейских чемпионатах правило работает в такой же редакции. Список запасных игроков будет расширен до 12 человек на матч от каждой команды.

— Что касается возможных изменений в составах клубов, в какие сроки установлено летнее трансферное окно в текущем сезоне?

— После детального обсуждения с клубами мы вынесли на рассмотрение исполкома КФФ летний трансферный период во второй половине июля. Точные даты будут утверждены позднее.