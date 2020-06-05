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21:18 (мск), источник: БЕЛТА

«Смолевичи» разгромили «Городею», одержав первую победу в нынешнем чемпионате Беларуси

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Смолевичей» сегодня добились первой победы в матчах 30-го чемпионата Беларуси, обыграв в 12-м туре «Городею» со счетом 4:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Принимая городейцев на поле борисовского городского стадиона, подопечные Александра Бразевича уже в первом тайме дважды поразили ворота Игоря Довгялло. На 16-й минуте игры верховую передачу с левого фланга атаки замкнул Евгений Барсуков, а еще через 20 минут Алексей Вакулич удвоил результат.

Сразу после перерыва «Смолевичи» провели еще одну атаку, после которой защитник «Городеи» Кирилл Павлючек срезал мяч в свои ворота. На 72-й минуте сербский легионер гостей Лазар Сайич сократил разрыв в счете, отлично исполнив штрафной удар, а незадолго до финального свистка полузащитник хозяев Анатолий Макаров поставил последнюю точку в этой встрече — 4:1.

Еще четыре встречи состоятся 6 июня: «Ислочь» (Минский район) — «Рух» (Брест), «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Славия» (Мозырь) — «Неман» (Гродно), «Динамо» (Брест) — «Минск».

Лидер первенства борисовский БАТЭ свой матч 12-го тура проведет 7 июня в гостях у «Витебска». Также в воскресенье бобруйская «Белшина» примет на своем поле минское «Динамо», а в Солигорске местный «Шахтер» встретится с минским «Энергетиком-БГУ».

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 25 очков (11 матчей), «Энергетик-БГУ» — 22 (11), «Торпедо-БелАЗ» — 21 (11), «Шахтер» — 21 (11), «Слуцк» — 17 (11), «Динамо» (Брест) — 16 (11), «Ислочь» — 15 (11), «Славия» — 15 (11), «Неман» — 14 (10), «Рух» — 14 (11), «Витебск» — 14 (11), «Минск» — 13 (9), «Динамо» (Минск) — 13 (11), «Городея» — 12 (12), «Смолевичи» — 7 (11), «Белшина» — 3 (11).

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей.

Смолевичи
4:1
Первый тайм: 2:0
Городея
Футбол, Беларусь, 12-й тур5.06.2020, 19:00 (МСК UTC+3)Городской
Главные тренеры
Александр БразевичОлег Радушко
Голы
Евгений Барсуков16′
Лазар Сайчич72′
Алексей Вакулич36′
Кирилл Павлючек47′
Анатолий Макаров88′
Составы команд
12Артем Гомелько
1Игорь Довгялло
3Иван Василенок
4Семен Шестиловский
5Эдуард Жевнеров
55′
11Андрей Сорокин
30′
99Муталип Алибеков
12Милан Йоксимович
7Анатолий Макаров
16Кирилл Павлючек
20Константин Котов
20Дмитрий Байдук
22Алексей Бутаревич
27Станислав Сазанович
97Жан-Морель По
35Сергей Пушняков
8Евгений Барсуков
80′
28Лазар Сайчич
34′
4Арсений Бондаренко
5Илья Баглай
10′
24Алексей Вакулич
66′
77Ростислав Шавель
45′
9Владислав Мухамедов
3Дмитрий Игнатенко
49Александр Джигеро
64′
21Юрий Воловик
62′
11Дмитрий Щегрикович
30Денис Яскович
84′
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)4
12Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАнтон Лашук(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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