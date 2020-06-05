«Смолевичи» разгромили «Городею», одержав первую победу в нынешнем чемпионате Беларуси

Принимая городейцев на поле борисовского городского стадиона, подопечные Александра Бразевича уже в первом тайме дважды поразили ворота Игоря Довгялло. На 16-й минуте игры верховую передачу с левого фланга атаки замкнул Евгений Барсуков, а еще через 20 минут Алексей Вакулич удвоил результат.

Сразу после перерыва «Смолевичи» провели еще одну атаку, после которой защитник «Городеи» Кирилл Павлючек срезал мяч в свои ворота. На 72-й минуте сербский легионер гостей Лазар Сайич сократил разрыв в счете, отлично исполнив штрафной удар, а незадолго до финального свистка полузащитник хозяев Анатолий Макаров поставил последнюю точку в этой встрече — 4:1.

Еще четыре встречи состоятся 6 июня: «Ислочь» (Минский район) — «Рух» (Брест), «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Славия» (Мозырь) — «Неман» (Гродно), «Динамо» (Брест) — «Минск».

Лидер первенства борисовский БАТЭ свой матч 12-го тура проведет 7 июня в гостях у «Витебска». Также в воскресенье бобруйская «Белшина» примет на своем поле минское «Динамо», а в Солигорске местный «Шахтер» встретится с минским «Энергетиком-БГУ».

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 25 очков (11 матчей), «Энергетик-БГУ» — 22 (11), «Торпедо-БелАЗ» — 21 (11), «Шахтер» — 21 (11), «Слуцк» — 17 (11), «Динамо» (Брест) — 16 (11), «Ислочь» — 15 (11), «Славия» — 15 (11), «Неман» — 14 (10), «Рух» — 14 (11), «Витебск» — 14 (11), «Минск» — 13 (9), «Динамо» (Минск) — 13 (11), «Городея» — 12 (12), «Смолевичи» — 7 (11), «Белшина» — 3 (11).