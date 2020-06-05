«Коринтианс» расторг контракт с Вагнером Лавом

Источник: РИА "Новости"

Контракт с 35-летним футболистом расторгнут по соглашению сторон. Отмечается, что Вагнер принял предложение о переходе в другой клуб. Действие его контракта с «Коринтиансом» истекало в декабре 2020 года.

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«От имени клуба президент и директор хотели бы поблагодарить Вагнера Лава за работу во время его второго визита в «Коринтианс», — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации бразильского клуба, Вагнер Лав в общей сложности сыграл за «Коринтианс» 121 матч, в которых забил 29 голов. Нападающий — чемпион Бразилии (2015).