Ван дер Варт об эгоистах: Роналду был раздосадован, когда «Реал» выиграл 6:0, а он не забил

«Для меня был важен сам факт победы в матче, но не то, кто забил. Это чувство было прекрасно. Однако многие нападающие очень эгоистичны. Я играл с Криштиану Роналду [ в “Реале” ]. Дома мы обыграли хихонский “Спортинг” со счетом 6:0, я сделал хет-трик, но Роналду не забил. В раздевалке он был очень раздосадован! Мы бы с тобой пили пиво!» — сказал ван дер Варт.