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09:27 (мск), источник: Sports.Ru

Ван дер Варт об эгоистах: Роналду был раздосадован, когда «Реал» выиграл 6:0, а он не забил

Бывшие игроки «Тоттенхэма» Рафаэл ван дер Варт и Питер Крауч порассуждали на тему эгоизма в футболе.

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Источник: РИА "Новости"
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Рассказываем, как живет португалец вместе со своей спутницей Джорджиной Родригес и четырьмя детьми в Турине.

«Для меня был важен сам факт победы в матче, но не то, кто забил. Это чувство было прекрасно. Однако многие нападающие очень эгоистичны. Я играл с Криштиану Роналду [ в “Реале” ]. Дома мы обыграли хихонский “Спортинг” со счетом 6:0, я сделал хет-трик, но Роналду не забил. В раздевалке он был очень раздосадован! Мы бы с тобой пили пиво!» — сказал ван дер Варт.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вот почему у нас была связь! Погоди, у нас [ в “Тоттенхэме” ] ведь тоже была парочка таких недовольных, не так ли? Роман Павлюченко и Джермейн Дефо были, скажем так, не самыми снисходительными игроками!» — вспомнил Крауч.

Крауч, Роналду, Рамос и Бэйл попали в символическую сборную ван дер Варта.

Источник — Daily Mail

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