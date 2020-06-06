Ван дер Варт об эгоистах: Роналду был раздосадован, когда «Реал» выиграл 6:0, а он не забил
Бывшие игроки «Тоттенхэма» Рафаэл ван дер Варт и Питер Крауч порассуждали на тему эгоизма в футболе.
Бывшие игроки «Тоттенхэма» Рафаэл ван дер Варт и Питер Крауч порассуждали на тему эгоизма в футболе.
«Для меня был важен сам факт победы в матче, но не то, кто забил. Это чувство было прекрасно. Однако многие нападающие очень эгоистичны. Я играл с Криштиану Роналду [ в “Реале” ]. Дома мы обыграли хихонский “Спортинг” со счетом 6:0, я сделал
«Вот почему у нас была связь! Погоди, у нас [ в “Тоттенхэме” ] ведь тоже была парочка таких недовольных, не так ли? Роман Павлюченко и Джермейн Дефо были, скажем так, не самыми снисходительными игроками!» — вспомнил Крауч.
Крауч, Роналду, Рамос и Бэйл попали в символическую сборную ван дер Варта.
Источник — Daily Mail