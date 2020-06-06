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11:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Модрич рассказал, как Роналду едва не подрался с Моуринью

Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал о конфликте главного тренера Жозе Моуринью с форвардом Криштиану Роналду во время их совместной работы в мадридском клубе.

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«Реакция Моуринью меня удивила. Мы выигрывали 2:0 в Кубке Испании. Роналду не последовал за своим игроком во время вбрасывания, и Жозе был зол на Криштиану. Когда мы вернулись в раздевалку в перерыве, я увидел Роналду расстроенным, на грани слёз. Роналду говорил, что старается, а Моуринью его критикует. Жозе пришёл и начал критиковать португальца за его игру. Между ними стало так жарко, что только вмешательство игроков помогло предотвратить драку между ними», — приводит слова Модрича Marca.

Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год, после чего перешёл в «Ювентус».

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