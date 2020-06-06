СМИ: «Брешия» расторгла контракт с футболистом Балотелли

Источник: Reuters

По информации источника, президент клуба Массимо Челлино одобрил расторжение контракта с футболистом, официально об этом объявят позже. Соглашение истекало 30 июня. Ранее сообщалось, что между Балотелли и Челлино есть конфликт. Игрок пропустил все тренировки команды после их возобновления, ссылаясь на болезнь.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4e92effa98ac26ec566f" data-vnd="4e92effa98ac26ec566f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4e92effa98ac26ec566f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Балотелли перешел в «Брешию» в августе 2019 года на правах свободного агента. В текущем сезоне он провел 19 матчей и забил пять мячей. В течение карьеры Балотелли выступал за итальянские «Интер» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», французские «Ниццу» и «Марсель».

В составе «Интера» нападающий стал трехкратным чемпионом Италии (2008, 2009, 2010), обладателем Кубка (2010) и Суперкубка Италии (2009), а также победителем Лиги чемпионов (2010). Вместе с «Манчестер Сити» он выиграл чемпионат Англии (2012) и Кубок Англии (2011).

За сборную Италии Балотелли провел 36 матчей, в которых забил 14 мячей. Он является серебряным призером чемпионата Европы 2012 года.