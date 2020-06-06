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12:25 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Брешия» расторгла контракт с футболистом Балотелли

ТАСС, 6 июня. Итальянский футбольный клуб «Брешия» принял решение расторгнуть контракт с нападающим Марио Балотелли. Об этом сообщает эксперт портала Transfermarkt, итальянский журналист Николо Скира.

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Источник: Reuters

По информации источника, президент клуба Массимо Челлино одобрил расторжение контракта с футболистом, официально об этом объявят позже. Соглашение истекало 30 июня. Ранее сообщалось, что между Балотелли и Челлино есть конфликт. Игрок пропустил все тренировки команды после их возобновления, ссылаясь на болезнь.

Во время загрузки произошла ошибка.

Балотелли перешел в «Брешию» в августе 2019 года на правах свободного агента. В текущем сезоне он провел 19 матчей и забил пять мячей. В течение карьеры Балотелли выступал за итальянские «Интер» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», французские «Ниццу» и «Марсель».

В составе «Интера» нападающий стал трехкратным чемпионом Италии (2008, 2009, 2010), обладателем Кубка (2010) и Суперкубка Италии (2009), а также победителем Лиги чемпионов (2010). Вместе с «Манчестер Сити» он выиграл чемпионат Англии (2012) и Кубок Англии (2011).

За сборную Италии Балотелли провел 36 матчей, в которых забил 14 мячей. Он является серебряным призером чемпионата Европы 2012 года.

«Брешия» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 16 очков в 26 матчах. Турнир, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновится 20 июня. Таблицу возглавляет туринский «Ювентус», на счету которого 63 очка после 26 игр, вторым идет римский «Лацио» (62 очка в 26 матчах), третьим — миланский «Интер» (54 очка после 25 встреч).

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