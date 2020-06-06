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10:55 (мск), источник: Vesti.kz

Первый в истории КПЛ легионер из Южной Кореи раскрыл причины неудачной игры за «Кайрат»

Бывший футболист «Кайрата» Хан Чжон Ву поделился своим мнением о неудачном этапе карьеры в Казахстане.

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«Я всегда хотел попробовать свои силы в Европе. Специально просил агента об этом. В конце концов, поехал в Казахстан. Это была неизвестная лига и команда (“Кайрат”), но Казахстан является членом УЕФА. Поначалу мне казалось, что я смогу преуспеть в этом чемпионате. Я чувствовал, что иду правильным путем. Однако жизнь оказалась непростой за пределами футбольного поля. У меня были проблемы с общением с игроками. В клубе было мало людей, которые могли говорить по-английски. Бывало такое, что за день мог не проронить ни одного слова. Я жил один в клубе, остался один в большом здании и иногда чувствовал себя одиноким и подавленным, хотя сначала таким себя не чувствовал. Трудности в адаптации повлияли на качество моей игры, что, конечно, сказалось на моем игровом времени», — рассказал Ву ilyo.co.kr.

В «Кайрат» Ву перешел в январе 2019 года, подписав контракт по схеме «2+1». В историю КПЛ он вошел как первый легионер из Южной Кореи. Однако в Казахстане не заиграл, проведя всего пять матчей. В январе покинул состав алматинского клуба, став в дальнейшем игроком «Сувона Сити».

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