Первый в истории КПЛ легионер из Южной Кореи раскрыл причины неудачной игры за «Кайрат»
Бывший футболист «Кайрата» Хан Чжон Ву поделился своим мнением о неудачном этапе карьеры в Казахстане.
Бывший футболист «Кайрата» Хан Чжон Ву поделился своим мнением о неудачном этапе карьеры в Казахстане.
«Я всегда хотел попробовать свои силы в Европе. Специально просил агента об этом. В конце концов, поехал в Казахстан. Это была неизвестная лига и команда (“Кайрат”), но Казахстан является членом УЕФА. Поначалу мне казалось, что я смогу преуспеть в этом чемпионате. Я чувствовал, что иду правильным путем. Однако жизнь оказалась непростой за пределами футбольного поля. У меня были проблемы с общением с игроками. В клубе было мало людей, которые могли говорить
В «Кайрат» Ву перешел в январе 2019 года, подписав контракт по схеме «2+1». В историю КПЛ он вошел как первый легионер из Южной Кореи. Однако в Казахстане не заиграл, проведя всего пять матчей. В январе покинул состав алматинского клуба, став в дальнейшем игроком «Сувона Сити».