Четыре матча состоятся сегодня в чемпионате Беларуси по футболу

В первом из них футболисты «Слуцка» примут на своем поле жодинское «Торпедо-БелАЗ» (начало в 14.00). В предыдущем туре торпедовцы у себя дома обыграли «Смолевичи» (2:1), а «Слуцк» в гостях уступил «Минску» (0:1).

На столичном стадионе «Трактор» футболисты «Ислочи» встретятся с гостями из брестского «Руха» (начало в 16.00). На прошлой неделе оба соперника потерпели поражения: «Ислочь» уступила в Борисове местному БАТЭ (0:1), а «Рух» крупно проиграл землякам из брестского «Динамо» (1:4).

В Мозыре местная «Славия» сыграет с гродненским «Неманом» (начало в 18.00). В 11-м туре мозыряне в Бобруйске одержали волевую викторию над «Белшиной» (3:2), а гродненские футболисты тоже в гостях были сильнее «Городеи» (2:0).

В последнем сегодняшнем поединке действующий чемпион страны брестское «Динамо» примет на своей арене футболистов «Минска» (начало в 20.00).

Встречи в Слуцке, Минске и Бресте телеканал «Беларусь 5» покажет в прямом эфире.

В стартовом матче 12-го тура «Смолевичи» одержали первую победу в этом первенстве, обыграв гостей из «Городеи» с крупным счетом 4:1.

Лидер чемпионата борисовский БАТЭ свой матч 12-го тура проведет 7 июня в гостях у «Витебска». Также в воскресенье бобруйская «Белшина» примет на своем поле минское «Динамо», а в Солигорске местный «Шахтер» встретится со столичным «Энергетиком-БГУ».

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 25 очков (11 матчей), «Энергетик-БГУ» — 22 (11), «Торпедо-БелАЗ» — 21 (11), «Шахтер» — 21 (11), «Слуцк» — 17 (11), «Динамо» (Брест) — 16 (11), «Ислочь» — 15 (11), «Славия» — 15 (11), «Неман» — 14 (10), «Рух» — 14 (11), «Витебск» — 14 (11), «Минск» — 13 (9), «Динамо» (Минск) — 13 (11), «Городея» — 12 (12), «Смолевичи» — 7 (11), «Белшина» — 3 (11).