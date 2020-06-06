Экс-форвард «Кайрата» отказался от нового контракта и покинул английский клуб

27-летний форвард был арендован у «Митьюлланда» прошлым летом. Легионеру было предложено продлить контракт, но он предпочел вернуться в датский клуб, с которым у него действует соглашение до 2022 года.

За «Кру Александру» он во всех турнирах провел 34 матча, в которых забил девять мячей.

За «Кайрат» Анене играл с 2017 по 2018 год. Всего в казахстанской премьер-лиге норвежский нападающий провел 29 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.