ФК «Астана» объявил дату возобновления КПЛ
Действующий чемпион Казахстана по футболу ФК «Астана» проинформировал болельщиков о возобновлении сезона казахстанской
Действующий чемпион Казахстана по футболу ФК «Астана» проинформировал болельщиков о возобновлении сезона казахстанской
«Футбол возвращается! Официально объявлена предварительная дата проведения игр — 1 июля. Календарь матчей будет составлен ближе к дате предстоящего тура», — говорится в сообщении столичного клуба.
Ранее стало известно, что турнир будет сокращен с трех кругов до двух. Поначалу матчи будут проводиться без зрителей. Турнир приостановлен с 16 марта — клубы успели провести два полных тура.
«Астана» после трех матчей с семью очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Кайрат» на один балл.