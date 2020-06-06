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14:09 (мск), источник: Vesti.kz

ФК «Астана» объявил дату возобновления КПЛ

Действующий чемпион Казахстана по футболу ФК «Астана» проинформировал болельщиков о возобновлении сезона казахстанской премьер-лиги.

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Источник: Reuters

«Футбол возвращается! Официально объявлена предварительная дата проведения игр — 1 июля. Календарь матчей будет составлен ближе к дате предстоящего тура», — говорится в сообщении столичного клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее стало известно, что турнир будет сокращен с трех кругов до двух. Поначалу матчи будут проводиться без зрителей. Турнир приостановлен с 16 марта — клубы успели провести два полных тура.

«Астана» после трех матчей с семью очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Кайрат» на один балл.

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