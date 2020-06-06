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15:25 (мск), источник: БЕЛТА

«Днепр» и «Спутник» вышли в 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси сезона — 2020/2021 сегодня проходят матчи второго раунда, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Могилевский «Днепр», являющийся одним из лидеров группы В второй лиги чемпионата Беларуси, разгромил в Гомеле местный «Бумпром» со счетом 6:0.

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Представитель первой лиги речицкий «Спутник» уверенно переиграл в гостях футболистов «Осиповичей», выступающих во второй лиге — 3:1.

Еще 13 встреч второго раунда кубкового турнира завершатся позже.

Жеребьевка пар 1/16 финала Кубка Беларуси намечена на 8 июня.

На этой стадии в борьбу за Кубок вступят представители высшей лиги чемпионата Беларуси.

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