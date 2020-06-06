«Днепр» и «Спутник» вышли в 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу
6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси сезона — 2020/2021 сегодня проходят матчи второго раунда, сообщает корреспондент БЕЛТА.
6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси сезона — 2020/2021 сегодня проходят матчи второго раунда, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Могилевский «Днепр», являющийся одним из лидеров группы В второй лиги чемпионата Беларуси, разгромил в Гомеле местный «Бумпром» со счетом 6:0.
Представитель первой лиги речицкий «Спутник» уверенно переиграл в гостях футболистов «Осиповичей», выступающих во второй лиге — 3:1.
Еще 13 встреч второго раунда кубкового турнира завершатся позже.
Жеребьевка пар 1/16 финала Кубка Беларуси намечена на 8 июня.
На этой стадии в борьбу за Кубок вступят представители высшей лиги чемпионата Беларуси.