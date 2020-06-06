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16:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сульшер поддержал введение правила пяти замен в футбольном матче

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поддержал введение правила, разрешающего каждой команде производить по пять замен в матче вместо обычных трех до конца текущего сезона.

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Источник: AP 2020

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) 8 мая одобрил предложение Международной федерации футбола (ФИФА) о временном введении пяти замен в одном матче в связи с пандемией коронавируса. В четверг клубы чемпионата Англии официально утвердили данное правило.

Во время загрузки произошла ошибка.

«У нас был перерыв, поэтому я не думаю, что те ребята, которые долго не играли (из-за травм), смогут продержаться всю игру, — цитирует Сульшера официальный сайт “МЮ”. — Но теперь правила изменились. Я думаю, что это полезное нововведение, потому что футболисты, пропустив так много времени, будут испытывать трудности с возвращением к соревнованиям, и мы должны заботиться о них с точки зрения травматизма и физической готовности».

Чемпионат Англии, приостановленный из-за коронавируса в марте, возобновится 17 июня. В первом матче после паузы «Манчестер Юнайтед» 19 июня сыграет на выезде с лондонским «Тоттенхэмом».

«Все знают, что мы должны быть на высоте, должны быть сосредоточены. Это большая игра для всех. Мы играли с “Челси” на старте сезона, так что я уверен, что наши футболисты смогут выйти на игру “Тоттенхэма” с должным настроем. Да, это похоже на новый сезон, первые два матча против “Тоттенхэма” и “Шеффилд Юнайтед” имеют жизненно важное значение для турнирной таблицы», — добавил Сульшер.

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