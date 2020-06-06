Сульшер поддержал введение правила пяти замен в футбольном матче
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед»
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед»
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) 8 мая одобрил предложение Международной федерации футбола (ФИФА) о временном введении пяти замен в одном матче в связи с пандемией коронавируса. В четверг клубы чемпионата Англии официально утвердили данное правило.
«У нас был перерыв, поэтому я не думаю, что те ребята, которые долго не играли (из-за травм), смогут продержаться всю игру, — цитирует Сульшера официальный сайт “МЮ”. — Но теперь правила изменились. Я думаю, что это полезное нововведение, потому что футболисты, пропустив так много времени, будут испытывать трудности с возвращением к соревнованиям, и мы должны заботиться о них с точки зрения травматизма и физической готовности».
Чемпионат Англии, приостановленный
«Все знают, что мы должны быть на высоте, должны быть сосредоточены. Это большая игра для всех. Мы играли с “Челси” на старте сезона, так что я уверен, что наши футболисты смогут выйти на игру “Тоттенхэма” с должным настроем. Да, это похоже на новый сезон, первые два матча против “Тоттенхэма” и “Шеффилд Юнайтед” имеют жизненно важное значение для турнирной таблицы», — добавил Сульшер.