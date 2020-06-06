Сульшер поддержал введение правила пяти замен в футбольном матче

Источник: AP 2020

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) 8 мая одобрил предложение Международной федерации футбола (ФИФА) о временном введении пяти замен в одном матче в связи с пандемией коронавируса. В четверг клубы чемпионата Англии официально утвердили данное правило.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--17d413f2916dbbbaae51" data-vnd="17d413f2916dbbbaae51" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=17d413f2916dbbbaae51" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«У нас был перерыв, поэтому я не думаю, что те ребята, которые долго не играли (из-за травм), смогут продержаться всю игру, — цитирует Сульшера официальный сайт “МЮ”. — Но теперь правила изменились. Я думаю, что это полезное нововведение, потому что футболисты, пропустив так много времени, будут испытывать трудности с возвращением к соревнованиям, и мы должны заботиться о них с точки зрения травматизма и физической готовности».

Чемпионат Англии, приостановленный из-за коронавируса в марте, возобновится 17 июня. В первом матче после паузы «Манчестер Юнайтед» 19 июня сыграет на выезде с лондонским «Тоттенхэмом».