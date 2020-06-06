«Слуцк» и «Торпедо-БелАЗ» сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу

Встреча в Слуцке прошла с преимуществом хозяев поля, но счет открыли торпедовцы — на 70-й минуте отличился Валерий Горбачик, замкнувший верховую передачу Габриэла Рамоса. Оказавшись в роли догоняющих, подопечные Виталия Павлова провели много атак, и на первой компенсированной минуте второго тайма Артем Сердюк восстановил равновесие — 1:1.

Позже состоятся еще три поединка: «Ислочь» (Минский район) — «Рух» (Брест), «Славия» (Мозырь) — «Неман» (Гродно), «Динамо» (Брест) — «Минск».

В стартовом матче 12-го тура «Смолевичи» одержали первую победу в этом первенстве, обыграв гостей из «Городеи» с крупным счетом 4:1.

Лидер чемпионата БАТЭ свой матч 12-го тура проведет 7 июня в гостях у «Витебска». Также в воскресенье бобруйская «Белшина» примет на своем поле минское «Динамо», а в Солигорске местный «Шахтер» встретится со столичным «Энергетиком-БГУ».

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 25 очков (11 матчей), «Энергетик-БГУ» — 22 (11), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (12), «Шахтер» — 21 (11), «Слуцк» — 18 (12), «Динамо» (Брест) — 16 (11), «Ислочь» — 15 (11), «Славия» — 15 (11), «Неман» — 14 (10), «Рух» — 14 (11), «Витебск» — 14 (11), «Минск» — 13 (9), «Динамо» (Минск) — 13 (11), «Городея» — 12 (12), «Смолевичи» — 7 (11), «Белшина» — 3 (11).