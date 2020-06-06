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16:28 (мск), источник: БЕЛТА

«Слуцк» и «Торпедо-БелАЗ» сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» не удержали победу в гостевом матче 12-го тура чемпионата Беларуси со «Слуцком», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Встреча в Слуцке прошла с преимуществом хозяев поля, но счет открыли торпедовцы — на 70-й минуте отличился Валерий Горбачик, замкнувший верховую передачу Габриэла Рамоса. Оказавшись в роли догоняющих, подопечные Виталия Павлова провели много атак, и на первой компенсированной минуте второго тайма Артем Сердюк восстановил равновесие — 1:1.

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Позже состоятся еще три поединка: «Ислочь» (Минский район) — «Рух» (Брест), «Славия» (Мозырь) — «Неман» (Гродно), «Динамо» (Брест) — «Минск».

В стартовом матче 12-го тура «Смолевичи» одержали первую победу в этом первенстве, обыграв гостей из «Городеи» с крупным счетом 4:1.

Лидер чемпионата БАТЭ свой матч 12-го тура проведет 7 июня в гостях у «Витебска». Также в воскресенье бобруйская «Белшина» примет на своем поле минское «Динамо», а в Солигорске местный «Шахтер» встретится со столичным «Энергетиком-БГУ».

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 25 очков (11 матчей), «Энергетик-БГУ» — 22 (11), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (12), «Шахтер» — 21 (11), «Слуцк» — 18 (12), «Динамо» (Брест) — 16 (11), «Ислочь» — 15 (11), «Славия» — 15 (11), «Неман» — 14 (10), «Рух» — 14 (11), «Витебск» — 14 (11), «Минск» — 13 (9), «Динамо» (Минск) — 13 (11), «Городея» — 12 (12), «Смолевичи» — 7 (11), «Белшина» — 3 (11).

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей.

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Слуцк
1:1
Первый тайм: 0:0
Торпедо-БелАЗ
Футбол, Беларусь, 12-й тур6.06.2020, 14:00 (МСК UTC+3)Городской, 318 зрителей
Главные тренеры
Виталий ПавловЮрий Пунтус
Голы
Артем Сердюк90+1′
Валерий Горбачик70′
Составы команд
34Борис Панкратов
92Алексей Козлов
20Денис Образов
3Виталий Устинов
44′
25Сергей Чеботаев
42′
18Владимир Щербо
55Александр Анюкевич
21Максим Бордачев
41′
59Роман Кривулькин
53′
88Дмитрий Яшин
17Мухаммед Бала
61′
8Габриэл Рамос
63′
24Юрий Козлов
60′
10Андрей Хачатурян
90+3′
9Артем Сердюк
55Никита Капленко
8Егор Семенов
83′
17Дмитрий Юсов
71′
99Драман Салу
6Кирилл Премудров
10Сослан Такулов
40′77′
20Липе Велозу
63′
7Юрий Тетеренко
13Никита Николаевич
71Марат Бураев
65′
33Валерий Горбачик
10′78′
77Алан Короев
99Василий Журневич
Статистика
5Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)9
9Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Гораютин(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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