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16:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист обыграл двоих и забил дальним ударом в девятку

Футболист южнокорейского «Чонбук Хендэ Моторс» Ли Сын Ги отметился эффектным взятием ворот в матче пятого тура чемпионата страны против «Сеула». Видео предоставлено Start Channel.

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Игрок завладел мячом на половине поля соперника и обыграл двоих. Освободившись из-под опеки, Ли Сын Ги пробил с дальней дистанции и поразил девятку ворот «Сеула».

Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча завершилась победой «Чонбук» со счетом 4:1.

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