Футболист обыграл двоих и забил дальним ударом в девятку
Футболист южнокорейского «Чонбук Хендэ Моторс» Ли Сын Ги отметился эффектным взятием ворот в матче пятого тура чемпионата страны против «Сеула». Видео предоставлено Start Channel.
Футболист южнокорейского «Чонбук Хендэ Моторс» Ли Сын Ги отметился эффектным взятием ворот в матче пятого тура чемпионата страны против «Сеула». Видео предоставлено Start Channel.
Игрок завладел мячом на половине поля соперника и обыграл двоих. Освободившись
Встреча завершилась победой «Чонбук» со счетом 4:1.