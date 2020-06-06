«Барселона» отказалась продать 17-летнего Фати более чем за € 100 млн
«Барселона» на днях получила солидное предложение по нападающему Ансу Фати, сообщает Sport.es.
«Барселона» на днях получила солидное предложение по нападающему Ансу Фати, сообщает Sport.es.
По информации издания, 4 июня неназванный клуб связался с
Несмотря на крупную сумму и нынешний финансовый кризис, вызванный паузой
Фати является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне форвард в 16 матчах испанской Примеры забил 4 мяча, отдал 1 результативную передачу и получил две жёлтые карточки.