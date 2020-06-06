«Барселона» отказалась продать 17-летнего Фати более чем за € 100 млн

По информации издания, 4 июня неназванный клуб связался с сине-гранатовыми и выразил готовность заплатить за 17-летнего футболиста более € 100 млн.



Несмотря на крупную сумму и нынешний финансовый кризис, вызванный паузой из-за пандемии коронавируса, предложение было отклонено. Решение принял лично президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу. Он заявил, что Фати не продаётся и что каталонцы не станут вступать в переговоры по игроку.



Фати является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне форвард в 16 матчах испанской Примеры забил 4 мяча, отдал 1 результативную передачу и получил две жёлтые карточки.