«Бавария» — фаворит не только в Бундеслиге, но и в Лиге чемпионов. Эта команда подомнет любого
Матч с «Байером» — очередное подтверждение.
Матч с «Байером» — очередное подтверждение.
В чемпионате все решено. Нужно признать, что в нынешней ситуации «Баварию» не обогнать, мы сосредоточимся на борьбе за второе место.
Цитата, отражающая все положение дел в Бундеслиге. До начала 30-го тура отрыв «Боруссии» от «Баварии» был 7 очков, а впереди было еще целых 5 туров, но Цорк выразил витающее в воздухе настроение — команду из Мюнхена никому не под силу остановить.
Но уже на этой неделе спортдир «Боруссии» мог словить сильнейшую волну гнева, так как у «Байера» были все шансы укатать «Баварию» дома, а впереди мюнхенцев ждали выезды в Бремен и Вольфсбург плюс матч с набравшей ход «Боруссией» из Менхенгладбаха.
Перед началом матча «Байер» лишился своей главной звезды — Кай Хаверц получил мышечное повреждение и смотрел игру с трибуны. Но коучу леверкузенцев Петеру Босу все равно удалось сделать так, что в первые 20 минут «Бавария» просто не знала, что делать."Байер вышел играть по схеме 3−4−3. Это давало возможность тройке защитников преодолевать баварский прессинг, а низкое расположение вингбеков Бэйли и Амири позволяло загонять соперника на фланги и там накрывать прессингом.
И атакующая тройка «Байера» даже без Хаверца организованно накрывала ключевых разыгрывающих игроков «Баварии», заставляя Нойера и защитников бить вперед на Левандовски или кидать мячи по флангам.
Полузащита «Байера» синхронно перемещалась и заставляла баварцев играть максимально компактно, чем пользовались крайние форварды Диаби и Беллараби, часто получавшие мяч после перегрузов. «Байер» открыл счет на 11-й минуте, и этот гол как раз очень показателен — посмотрите, на каком маленьком пространстве расположились все полевые игроки «Баварии». Это позволило Аларио найти свободную зону за их спинами и катнуть мяч мимо Нойера.
У «Баварии» в первые 20 минут не получалось ничего, но тут в дело вступил Ханси Флик. Йозуа Киммих получил установку опускаться на одну линию с центральными защитниками, что позволило «Баварии» лучше преодолевать первую волну прессинга. Теперь баварцы могли разыгрывать мяч в центре поля, а плотные линии «Байера» преодолевать благодаря длинными передачам за спину. Дэвис и Киммих играют близко к Алабе и Боатенгу, а Левандовски мастерски чувствует пространство и открывается под передачу из глубины.
Третий гол «Баварии» был забит в том же стиле. За минуту до этого Гнабри получил передачу на ход и только крутейшая игра Градецки в эпизоде 1 на 1 спасла «Байер». Но пока по ТВ крутился повтор того момента, Гнабри снова получил такую же передачу из глубины и на этот раз разобрался как надо. 3:1, игра сделана.
Первый гол «Баварии» — показатель еще одной ее сильной черты. Реализации. К тому моменту «Байер» владел полным территориальным преимуществом, но один обрез в центре поля, и вот «Бавария» уже сравнивает счет. Гол Горецки — пособие как вылетать в контратаку при угловом и атаковать вторым темпом.
Во втором тайме «Бавария» довела дело до логического завершения. Роберт Левандовски забил свой 44-й гол в этом сезоне, обновив свой же рекорд, а мяч 17-летнего леверкузенца Вирца на 89-й минуте уже ничего не решал. «Бавария» как минимум сохранит семиочковый отрыв, и даже с учетом дисквалификации Мюллера и Левандовски на следующий матч с «Боруссией» М (перебор желтых) будет чувствовать себя уверенно. Интрига в чемпионской гонке умерла окончательно.
Сейчас можно говорить о доминировании «Баварии» не только в немецком, но и в европейском футболе. Пока неизвестна дата и формат возобновления Лиги чемпионов, но после вылета «Ливерпуля» мюнхенцев можно рассматривать как фаворита номер один. И дело не в том, что пока не возобновились другие
Примеры Джерома Боатенга и Томаса Мюллера — самые показательные. При Коваче оба прилипли к лавке и искали себе новую команду, при Флике первый усадил на лавку 80-миллионного Люку Эрнандеса и стал главным человеком по доставке мяча вперед, а второй бьет рекорды по числу ассистов и сейчас без него атаку команды представить просто невозможно.
В Мюнхене есть Нойер, до сих пор один из лучших
«Бавария» умеет подстраиваться под разных соперников. Она может владеть мячом и диктовать свои правила, как было в матче с «Челси». Может отдать мяч и брать свое за счет выигранных подборов, как было в недавнем матче с «Боруссией». А в критические моменты находить ходы, благодаря которым будет взламываться любая система игры соперника, как было с доминирующим в первую четверть матча «Байером». «Бавария» — самая сбалансированная и гибкая
|Петер Бос
|Ханс-Дитер Флик
|Лукас Аларио(Юлиан Баумгартлингер)
|9′
|Кингсли Коман(Леон Горецка)
|27′
|Флориан Вирц(Паулу Энрике Паулинью)
|89′
|Леон Горецка(Томас Мюллер)
|42′
|Серж Гнабри(Джошуа Киммих)
|45′
|Роберт Левандовски(Томас Мюллер)
|66′
|1
|Лукас Храдецки
|1
|Мануэль Нойер
|5
|Свен Бендер
|5
|Бенжамен Павар
|6
|Александр Драгович
74′
|17
|Джером Боатенг
|12
|Эдмонд Тапсоба
|27
|Давид Алаба
|20
|Чарльз Арангис
|32
|Джошуа Киммих
|19
|Мусса Диаби
|25
|Томас Мюллер
40′
|11
|Надим Амири
30′45′
|9
|Роберт Левандовски
32′
|18
|Насименту Боргес Венделл
|18
|Леон Горецка
74′
|15
|Юлиан Баумгартлингер
62′
|6
|Тиагу Алькантара
|7
|Паулу Энрике Паулинью
|19
|Альфонсо Дэйвис
85′
|38
|Карим Беллараби
35′45′
|21
|Люка Эрнандез
|10
|Керем Демирбай
|22
|Серж Гнабри
74′
|9
|Леон Бэйли
45′
|8
|Хави Мартинес
|27
|Флориан Вирц
|29
|Кингсли Коман
8′66′
|13
|Лукас Аларио
76′
|14
|Иван Перишич
|31
|Кевин Фолланд
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|16
|6
|Удары в створ
|10
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|5
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Мануэль Грефе(Германия)