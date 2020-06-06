Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Динамо Брс
Минск
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия Д
Герта
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Славия М
Неман
13
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Падерборн
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Бавария
24
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Майнц
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д
Хоффенхайм
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Ислочь
Рух
11
Футбол. Зарубежный
14:00
Слуцк
Торпедо-БелАЗ
11
Все события
Фоторепортажи
19Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
20:14 (мск), источник: Sport24

«Бавария» — фаворит не только в Бундеслиге, но и в Лиге чемпионов. Эта команда подомнет любого

Матч с «Байером» — очередное подтверждение.

Наверх
Источник: Sport24
В чемпионате все решено. Нужно признать, что в нынешней ситуации «Баварию» не обогнать, мы сосредоточимся на борьбе за второе место.
Михаэль Цорк, спортивный директор «Боруссии» Д

Цитата, отражающая все положение дел в Бундеслиге. До начала 30-го тура отрыв «Боруссии» от «Баварии» был 7 очков, а впереди было еще целых 5 туров, но Цорк выразил витающее в воздухе настроение — команду из Мюнхена никому не под силу остановить.

Но уже на этой неделе спортдир «Боруссии» мог словить сильнейшую волну гнева, так как у «Байера» были все шансы укатать «Баварию» дома, а впереди мюнхенцев ждали выезды в Бремен и Вольфсбург плюс матч с набравшей ход «Боруссией» из Менхенгладбаха.

Перед началом матча «Байер» лишился своей главной звезды — Кай Хаверц получил мышечное повреждение и смотрел игру с трибуны. Но коучу леверкузенцев Петеру Босу все равно удалось сделать так, что в первые 20 минут «Бавария» просто не знала, что делать."Байер вышел играть по схеме 3−4−3. Это давало возможность тройке защитников преодолевать баварский прессинг, а низкое расположение вингбеков Бэйли и Амири позволяло загонять соперника на фланги и там накрывать прессингом.

Бос знал, что Боатенг и Алаба — пожалуй, лучшая пара центральных защитников в Европе по развитию атак и качеству первого паса.

И атакующая тройка «Байера» даже без Хаверца организованно накрывала ключевых разыгрывающих игроков «Баварии», заставляя Нойера и защитников бить вперед на Левандовски или кидать мячи по флангам.

Полузащита «Байера» синхронно перемещалась и заставляла баварцев играть максимально компактно, чем пользовались крайние форварды Диаби и Беллараби, часто получавшие мяч после перегрузов. «Байер» открыл счет на 11-й минуте, и этот гол как раз очень показателен — посмотрите, на каком маленьком пространстве расположились все полевые игроки «Баварии». Это позволило Аларио найти свободную зону за их спинами и катнуть мяч мимо Нойера.

Во время загрузки произошла ошибка.

У «Баварии» в первые 20 минут не получалось ничего, но тут в дело вступил Ханси Флик. Йозуа Киммих получил установку опускаться на одну линию с центральными защитниками, что позволило «Баварии» лучше преодолевать первую волну прессинга. Теперь баварцы могли разыгрывать мяч в центре поля, а плотные линии «Байера» преодолевать благодаря длинными передачам за спину. Дэвис и Киммих играют близко к Алабе и Боатенгу, а Левандовски мастерски чувствует пространство и открывается под передачу из глубины.

Третий гол «Баварии» был забит в том же стиле. За минуту до этого Гнабри получил передачу на ход и только крутейшая игра Градецки в эпизоде 1 на 1 спасла «Байер». Но пока по ТВ крутился повтор того момента, Гнабри снова получил такую же передачу из глубины и на этот раз разобрался как надо. 3:1, игра сделана.

Первый гол «Баварии» — показатель еще одной ее сильной черты. Реализации. К тому моменту «Байер» владел полным территориальным преимуществом, но один обрез в центре поля, и вот «Бавария» уже сравнивает счет. Гол Горецки — пособие как вылетать в контратаку при угловом и атаковать вторым темпом.

Во втором тайме «Бавария» довела дело до логического завершения. Роберт Левандовски забил свой 44-й гол в этом сезоне, обновив свой же рекорд, а мяч 17-летнего леверкузенца Вирца на 89-й минуте уже ничего не решал. «Бавария» как минимум сохранит семиочковый отрыв, и даже с учетом дисквалификации Мюллера и Левандовски на следующий матч с «Боруссией» М (перебор желтых) будет чувствовать себя уверенно. Интрига в чемпионской гонке умерла окончательно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас можно говорить о доминировании «Баварии» не только в немецком, но и в европейском футболе. Пока неизвестна дата и формат возобновления Лиги чемпионов, но после вылета «Ливерпуля» мюнхенцев можно рассматривать как фаворита номер один. И дело не в том, что пока не возобновились другие топ-чемпионаты, «Бавария» показывает самый классный футбол — еще до перерыва Ханси Флик преобразил эту команду, разыграв козырь с миксом сильных сторон каждого игрока.

Примеры Джерома Боатенга и Томаса Мюллера — самые показательные. При Коваче оба прилипли к лавке и искали себе новую команду, при Флике первый усадил на лавку 80-миллионного Люку Эрнандеса и стал главным человеком по доставке мяча вперед, а второй бьет рекорды по числу ассистов и сейчас без него атаку команды представить просто невозможно.

Сила «Баварии» — не в числе качественных игроков и даже не в тактическом гении Флика, а в разноплановости исполнителей.

В Мюнхене есть Нойер, до сих пор один из лучших вратарей-либеро на планете. Есть роскошно пасующие защитники Алаба и Боатенг, которых могут подменить более силовые и скоростные Эрнандес и Зюле. Есть прогрессирующий бешеными темпами Дэвис, проводящий лучший сезон в карьере Левандовски, заменившие Рибери с Роббеном Коман и Гнабри. Есть роскошно диктующие темп игры Тьяго и Киммих, прессинг-машина Горецка, опытные лавочники Перишич и Мартинес, молодой Зиркзее и пока отсутствующие Толиссо и Коутиньо.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бавария» умеет подстраиваться под разных соперников. Она может владеть мячом и диктовать свои правила, как было в матче с «Челси». Может отдать мяч и брать свое за счет выигранных подборов, как было в недавнем матче с «Боруссией». А в критические моменты находить ходы, благодаря которым будет взламываться любая система игры соперника, как было с доминирующим в первую четверть матча «Байером». «Бавария» — самая сбалансированная и гибкая топ-команда Европы. И это пора признать всем оставшимся в Лиге чемпионов клубам.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Байер
2:4
Первый тайм: 1:3
Бавария
Футбол, Германия, Тур 306.06.2020, 16:30 (МСК UTC+3)BayArena
Главные тренеры
Петер БосХанс-Дитер Флик
Голы
Лукас Аларио(Юлиан Баумгартлингер)9′
Кингсли Коман(Леон Горецка)27′
Флориан Вирц(Паулу Энрике Паулинью)89′
Леон Горецка(Томас Мюллер)42′
Серж Гнабри(Джошуа Киммих)45′
Роберт Левандовски(Томас Мюллер)66′
Составы команд
1Лукас Храдецки
1Мануэль Нойер
5Свен Бендер
5Бенжамен Павар
6Александр Драгович
74′
17Джером Боатенг
12Эдмонд Тапсоба
27Давид Алаба
20Чарльз Арангис
32Джошуа Киммих
19Мусса Диаби
25Томас Мюллер
40′
11Надим Амири
30′45′
9Роберт Левандовски
32′
18Насименту Боргес Венделл
18Леон Горецка
74′
15Юлиан Баумгартлингер
62′
6Тиагу Алькантара
7Паулу Энрике Паулинью
19Альфонсо Дэйвис
85′
38Карим Беллараби
35′45′
21Люка Эрнандез
10Керем Демирбай
22Серж Гнабри
74′
9Леон Бэйли
45′
8Хави Мартинес
27Флориан Вирц
29Кингсли Коман
8′66′
13Лукас Аларио
76′
14Иван Перишич
31Кевин Фолланд
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)16
6Удары в створ10
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
14Фолы5
4Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМануэль Грефе(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Байер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бавария
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Ну ничего себе!» Гимнастка Севастьянова выложила откровенные фото в купальнике
Павел Воля заставил стонать гимнастку Утяшеву на видео
СМИ: Клуб Серии A расторг контракт с Балотелли
Легендарный боец назвал топ-10 супертяжей в истории бокса
У российских тяжелоатлетов нашли допинг после расследования
Три легионера ЦСКА вернулись к тренировкам
Три клуба могут помешать ЦСКА вернуть Вагнера Лава
Плющенко показал тренировку Трусовой в Кисловодске: видео
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь