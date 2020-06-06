«Бавария» — фаворит не только в Бундеслиге, но и в Лиге чемпионов. Эта команда подомнет любого

Источник: Sport24

В чемпионате все решено. Нужно признать, что в нынешней ситуации «Баварию» не обогнать, мы сосредоточимся на борьбе за второе место. Михаэль Цорк, спортивный директор «Боруссии» Д

Цитата, отражающая все положение дел в Бундеслиге. До начала 30-го тура отрыв «Боруссии» от «Баварии» был 7 очков, а впереди было еще целых 5 туров, но Цорк выразил витающее в воздухе настроение — команду из Мюнхена никому не под силу остановить.

Но уже на этой неделе спортдир «Боруссии» мог словить сильнейшую волну гнева, так как у «Байера» были все шансы укатать «Баварию» дома, а впереди мюнхенцев ждали выезды в Бремен и Вольфсбург плюс матч с набравшей ход «Боруссией» из Менхенгладбаха.

Перед началом матча «Байер» лишился своей главной звезды — Кай Хаверц получил мышечное повреждение и смотрел игру с трибуны. Но коучу леверкузенцев Петеру Босу все равно удалось сделать так, что в первые 20 минут «Бавария» просто не знала, что делать."Байер вышел играть по схеме 3−4−3. Это давало возможность тройке защитников преодолевать баварский прессинг, а низкое расположение вингбеков Бэйли и Амири позволяло загонять соперника на фланги и там накрывать прессингом.

Бос знал, что Боатенг и Алаба — пожалуй, лучшая пара центральных защитников в Европе по развитию атак и качеству первого паса.

И атакующая тройка «Байера» даже без Хаверца организованно накрывала ключевых разыгрывающих игроков «Баварии», заставляя Нойера и защитников бить вперед на Левандовски или кидать мячи по флангам.

Полузащита «Байера» синхронно перемещалась и заставляла баварцев играть максимально компактно, чем пользовались крайние форварды Диаби и Беллараби, часто получавшие мяч после перегрузов. «Байер» открыл счет на 11-й минуте, и этот гол как раз очень показателен — посмотрите, на каком маленьком пространстве расположились все полевые игроки «Баварии». Это позволило Аларио найти свободную зону за их спинами и катнуть мяч мимо Нойера.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/iijDKWIK_2c" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У «Баварии» в первые 20 минут не получалось ничего, но тут в дело вступил Ханси Флик. Йозуа Киммих получил установку опускаться на одну линию с центральными защитниками, что позволило «Баварии» лучше преодолевать первую волну прессинга. Теперь баварцы могли разыгрывать мяч в центре поля, а плотные линии «Байера» преодолевать благодаря длинными передачам за спину. Дэвис и Киммих играют близко к Алабе и Боатенгу, а Левандовски мастерски чувствует пространство и открывается под передачу из глубины.

Третий гол «Баварии» был забит в том же стиле. За минуту до этого Гнабри получил передачу на ход и только крутейшая игра Градецки в эпизоде 1 на 1 спасла «Байер». Но пока по ТВ крутился повтор того момента, Гнабри снова получил такую же передачу из глубины и на этот раз разобрался как надо. 3:1, игра сделана.

Первый гол «Баварии» — показатель еще одной ее сильной черты. Реализации. К тому моменту «Байер» владел полным территориальным преимуществом, но один обрез в центре поля, и вот «Бавария» уже сравнивает счет. Гол Горецки — пособие как вылетать в контратаку при угловом и атаковать вторым темпом.

Во втором тайме «Бавария» довела дело до логического завершения. Роберт Левандовски забил свой 44-й гол в этом сезоне, обновив свой же рекорд, а мяч 17-летнего леверкузенца Вирца на 89-й минуте уже ничего не решал. «Бавария» как минимум сохранит семиочковый отрыв, и даже с учетом дисквалификации Мюллера и Левандовски на следующий матч с «Боруссией» М (перебор желтых) будет чувствовать себя уверенно. Интрига в чемпионской гонке умерла окончательно.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CBGWOKLFW6H/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Bayern München (@fcbayern)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-06-06T15:46:29+00:00">6 Июн 2020 в 8:46 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас можно говорить о доминировании «Баварии» не только в немецком, но и в европейском футболе. Пока неизвестна дата и формат возобновления Лиги чемпионов, но после вылета «Ливерпуля» мюнхенцев можно рассматривать как фаворита номер один. И дело не в том, что пока не возобновились другие топ-чемпионаты, «Бавария» показывает самый классный футбол — еще до перерыва Ханси Флик преобразил эту команду, разыграв козырь с миксом сильных сторон каждого игрока.

Примеры Джерома Боатенга и Томаса Мюллера — самые показательные. При Коваче оба прилипли к лавке и искали себе новую команду, при Флике первый усадил на лавку 80-миллионного Люку Эрнандеса и стал главным человеком по доставке мяча вперед, а второй бьет рекорды по числу ассистов и сейчас без него атаку команды представить просто невозможно.

Сила «Баварии» — не в числе качественных игроков и даже не в тактическом гении Флика, а в разноплановости исполнителей.

В Мюнхене есть Нойер, до сих пор один из лучших вратарей-либеро на планете. Есть роскошно пасующие защитники Алаба и Боатенг, которых могут подменить более силовые и скоростные Эрнандес и Зюле. Есть прогрессирующий бешеными темпами Дэвис, проводящий лучший сезон в карьере Левандовски, заменившие Рибери с Роббеном Коман и Гнабри. Есть роскошно диктующие темп игры Тьяго и Киммих, прессинг-машина Горецка, опытные лавочники Перишич и Мартинес, молодой Зиркзее и пока отсутствующие Толиссо и Коутиньо.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CAkC3dbFKA3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CAkC3dbFKA3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CAkC3dbFKA3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Bayern München (@fcbayern)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-05-24T08:03:11+00:00">24 Май 2020 в 1:03 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Бавария» умеет подстраиваться под разных соперников. Она может владеть мячом и диктовать свои правила, как было в матче с «Челси». Может отдать мяч и брать свое за счет выигранных подборов, как было в недавнем матче с «Боруссией». А в критические моменты находить ходы, благодаря которым будет взламываться любая система игры соперника, как было с доминирующим в первую четверть матча «Байером». «Бавария» — самая сбалансированная и гибкая топ-команда Европы. И это пора признать всем оставшимся в Лиге чемпионов клубам.