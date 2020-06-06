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20:27 (мск), источник: Sport24

Игрок «Байера» Вирц стал самым молодым автором гола в истории Бундеслиги

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц отметился забитым голом в матче 30-го тура Бундеслиги против «Баварии» (2:4).

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Источник: Sport24

Вирц отличился на 89-й минуте, установив окончательный счет в матче. Таким образом, футболист стал самым юным автором гола в истории Бундеслиги — Вирц поразил ворота соперника в возрасте 17 лет 34 дней.

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До этого рекорд принадлежал Нури Шахину, который в 2005 году в составе дортмундской «Боруссии» забил «Нюрнбергу». Тогда ему было 17 лет и 82 дня.

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Байер
2:4
Первый тайм: 1:3
Бавария
Футбол, Германия, Тур 306.06.2020, 16:30 (МСК UTC+3)BayArena
Главные тренеры
Петер БосХанс-Дитер Флик
Голы
Лукас Аларио(Юлиан Баумгартлингер)9′
Кингсли Коман(Леон Горецка)27′
Флориан Вирц(Паулу Энрике Паулинью)89′
Леон Горецка(Томас Мюллер)42′
Серж Гнабри(Джошуа Киммих)45′
Роберт Левандовски(Томас Мюллер)66′
Составы команд
1Лукас Храдецки
1Мануэль Нойер
5Свен Бендер
5Бенжамен Павар
6Александр Драгович
74′
17Джером Боатенг
12Эдмонд Тапсоба
27Давид Алаба
20Чарльз Арангис
32Джошуа Киммих
19Мусса Диаби
25Томас Мюллер
40′
11Надим Амири
30′45′
9Роберт Левандовски
32′
18Насименту Боргес Венделл
18Леон Горецка
74′
15Юлиан Баумгартлингер
62′
6Тиагу Алькантара
7Паулу Энрике Паулинью
19Альфонсо Дэйвис
85′
38Карим Беллараби
35′45′
21Люка Эрнандез
10Керем Демирбай
22Серж Гнабри
74′
9Леон Бэйли
45′
8Хави Мартинес
27Флориан Вирц
29Кингсли Коман
8′66′
13Лукас Аларио
76′
14Иван Перишич
31Кевин Фолланд
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)16
6Удары в створ10
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
14Фолы5
4Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМануэль Грефе(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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