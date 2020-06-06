Игрок «Байера» Вирц стал самым молодым автором гола в истории Бундеслиги

Вирц отличился на 89-й минуте, установив окончательный счет в матче. Таким образом, футболист стал самым юным автором гола в истории Бундеслиги — Вирц поразил ворота соперника в возрасте 17 лет 34 дней.

До этого рекорд принадлежал Нури Шахину, который в 2005 году в составе дортмундской «Боруссии» забил «Нюрнбергу». Тогда ему было 17 лет и 82 дня.