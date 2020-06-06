Игрок «Байера» Вирц стал самым молодым автором гола в истории Бундеслиги
Полузащитник «Байера» Флориан Вирц отметился забитым голом в матче 30-го тура Бундеслиги против «Баварии» (2:4).
Полузащитник «Байера» Флориан Вирц отметился забитым голом в матче 30-го тура Бундеслиги против «Баварии» (2:4).
Вирц отличился на 89-й минуте, установив окончательный счет в матче. Таким образом, футболист стал самым юным автором гола в истории Бундеслиги — Вирц поразил ворота соперника в возрасте 17 лет 34 дней.
До этого рекорд принадлежал Нури Шахину, который в 2005 году в составе дортмундской «Боруссии» забил «Нюрнбергу». Тогда ему было 17 лет и 82 дня.
|Петер Бос
|Ханс-Дитер Флик
|Лукас Аларио(Юлиан Баумгартлингер)
|9′
|Кингсли Коман(Леон Горецка)
|27′
|Флориан Вирц(Паулу Энрике Паулинью)
|89′
|Леон Горецка(Томас Мюллер)
|42′
|Серж Гнабри(Джошуа Киммих)
|45′
|Роберт Левандовски(Томас Мюллер)
|66′
|1
|Лукас Храдецки
|1
|Мануэль Нойер
|5
|Свен Бендер
|5
|Бенжамен Павар
|6
|Александр Драгович
74′
|17
|Джером Боатенг
|12
|Эдмонд Тапсоба
|27
|Давид Алаба
|20
|Чарльз Арангис
|32
|Джошуа Киммих
|19
|Мусса Диаби
|25
|Томас Мюллер
40′
|11
|Надим Амири
30′45′
|9
|Роберт Левандовски
32′
|18
|Насименту Боргес Венделл
|18
|Леон Горецка
74′
|15
|Юлиан Баумгартлингер
62′
|6
|Тиагу Алькантара
|7
|Паулу Энрике Паулинью
|19
|Альфонсо Дэйвис
85′
|38
|Карим Беллараби
35′45′
|21
|Люка Эрнандез
|10
|Керем Демирбай
|22
|Серж Гнабри
74′
|9
|Леон Бэйли
45′
|8
|Хави Мартинес
|27
|Флориан Вирц
|29
|Кингсли Коман
8′66′
|13
|Лукас Аларио
76′
|14
|Иван Перишич
|31
|Кевин Фолланд
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|16
|6
|Удары в створ
|10
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|5
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Мануэль Грефе(Германия)