Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Динамо Брс
Минск
61
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Герта
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Славия М
Неман
13
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Падерборн
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Бавария
24
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Майнц
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д
Хоффенхайм
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Ислочь
Рух
11
Футбол. Зарубежный
14:00
Слуцк
Торпедо-БелАЗ
11
Все события
Фоторепортажи
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
26Златан Ибрагимович всех цветов и оттенков
22:27 (мск), источник: БЕЛТА

Гомельский «Локомотив» забил 15 мячей в матче второго раунда Кубка Беларуси

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два гомельских клуба вышли в 1/16 финала футбольного Кубка Беларуси, одержав разгромные победы в матчах второго раунда, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Футболисты «Локомотива» выиграли на выезде у клуба «Першы рэгiен» (Ковердяки) с редким для футбола результатом 15:0. В Минске футболисты «Гомеля» были сильнее соперников из БГУ — 5:0.

Кроме двух гомельских команд в 1/16 финала вышли могилевский «Днепр», речицкий «Спутник», светлогорский «Химик», «Лида», пинская «Волна», «Барановичи», микашевичский «Гранит», «Слоним-2017», «Островец», «Орша», дзержинский «Арсенал», «Ошмяны-БГУФК», новополоцкий «Нафтан» и минские «Крумкачы».

Жеребьевка матчей 1/16 финала состоится 8 июня в минском Доме футбола. На этой стадии в борьбу за Кубок Беларуси вступят 16 команд высшей лиги национального чемпионата.

Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гороскоп на май 2020
Снимок клумбы в сети заставил пользователей поломать голову
«Бавария» — фаворит не только в Германии, но и в Лиге чемпионов
СМИ: Клуб Серии A расторг контракт с Балотелли
Легендарный боец назвал топ-10 супертяжей в истории бокса
У российских тяжелоатлетов нашли допинг после расследования
ЦСКА провел двусторонку. Чалов сделал покер, Влашич — хет-трик
Три клуба могут помешать ЦСКА вернуть Вагнера Лава
СМИ рассказали, где находится бойцовский остров UFC
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь