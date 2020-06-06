Гомельский «Локомотив» забил 15 мячей в матче второго раунда Кубка Беларуси

Футболисты «Локомотива» выиграли на выезде у клуба «Першы рэгiен» (Ковердяки) с редким для футбола результатом 15:0. В Минске футболисты «Гомеля» были сильнее соперников из БГУ — 5:0.

Кроме двух гомельских команд в 1/16 финала вышли могилевский «Днепр», речицкий «Спутник», светлогорский «Химик», «Лида», пинская «Волна», «Барановичи», микашевичский «Гранит», «Слоним-2017», «Островец», «Орша», дзержинский «Арсенал», «Ошмяны-БГУФК», новополоцкий «Нафтан» и минские «Крумкачы».