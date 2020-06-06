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22:32 (мск), источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» разгромило «Минск» в матче чемпионата Беларуси

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. 6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» одержали вторую подряд крупную волевую викторию, обыграв на своем поле «Минск» со счетом 6:1 в матче 12-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Как и в предыдущей игре с земляками из «Руха» (4:1) динамовцы первыми пропустили мяч — на 6-й минуте Олег Евдокимов вывел минчан вперед. Брестчане сразу пошли вперед большими силами, и через 20 минут Габи Кики восстановил равновесие в счете. Динамовцы продолжали атаковать, но до перерывы не смогли выйти вперед. Зато во второй половине встречи хозяева еще пять раз поразили ворота Артема Леонова. Голевой дубль во втором поединке подряд оформил Павел Савицкий, еще по мячу в свой актив записали Александр Нойок, Михаил Гордейчук и Денис Лаптев.

Еще два субботних поединка завершились с одинаковым результатом 1:1 — «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) и «Ислочь» — «Рух». В Мозыре местная «Славия» уступила гродненскому «Неману» со счетом 1:3, причем все голы у победителей забил Зоран Марушич. В пятницу в стартовом матче 12-го тура «Смолевичи» одержали первую победу в этом первенстве, обыграв гостей из «Городеи» с крупным счетом 4:1.

Лидер чемпионата борисовский БАТЭ свой матч 12-го тура проведет 7 июня в гостях у «Витебска». Также в воскресенье бобруйская «Белшина» примет на своем поле минское «Динамо», а в Солигорске местный «Шахтер» встретится со столичным «Энергетиком-БГУ».

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 25 очков (11 матчей), «Энергетик-БГУ» — 22 (11), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (12), «Шахтер» — 21 (11), «Динамо» (Брест) — 19 (12), «Слуцк» — 18 (12), «Неман» — 17 (11), «Ислочь» — 16 (12), «Славия» — 15 (12), «Рух» — 15 (12), «Витебск» — 14 (11), «Минск» — 13 (10), «Динамо» (Минск) — 13 (11), «Городея» — 12 (12), «Смолевичи» — 7 (11), «Белшина» — 3 (11).

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей.

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