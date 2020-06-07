«Арсенал» разгромил «Чарльтон» со счётом 6:0, Нкетиа оформил хет-трик
Лондонский «Арсенал» на своём домашнем стадионе «Эмирейтс» сыграл товарищеский матч с «Чарльтоном».
Лондонский «Арсенал» на своём домашнем стадионе «Эмирейтс» сыграл товарищеский матч с «Чарльтоном».
Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. Встреча проходила без зрителей.
На счету 21-летнего нападающего «Арсенала» Эдварда Нкетиа
Лондонский «Арсенал» набрал 40 очков в 28 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Чарльтон» занимает 22-е место в таблице Чемпионшипа, набрав 39 очков в 37 встречах.