«Арсенал» разгромил «Чарльтон» со счётом 6:0, Нкетиа оформил хет-трик

Источник: AP 2020

Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. Встреча проходила без зрителей.

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На счету 21-летнего нападающего «Арсенала» Эдварда Нкетиа хет-трик. По одному мячу забили Александер Лаказетт, Пьер-Эмерик Обамеянг и Джо Уиллок.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Англии. Ожидается, что сезон в английской Премьер-лиге возобновится 17 июня. Матчи будут проходить без зрителей на трибунах.

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