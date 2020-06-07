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09:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» разгромил «Чарльтон» со счётом 6:0, Нкетиа оформил хет-трик

Лондонский «Арсенал» на своём домашнем стадионе «Эмирейтс» сыграл товарищеский матч с «Чарльтоном».

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Источник: AP 2020

Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. Встреча проходила без зрителей.

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На счету 21-летнего нападающего «Арсенала» Эдварда Нкетиа хет-трик. По одному мячу забили Александер Лаказетт, Пьер-Эмерик Обамеянг и Джо Уиллок.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Англии. Ожидается, что сезон в английской Премьер-лиге возобновится 17 июня. Матчи будут проходить без зрителей на трибунах.

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Лондонский «Арсенал» набрал 40 очков в 28 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Чарльтон» занимает 22-е место в таблице Чемпионшипа, набрав 39 очков в 37 встречах.

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