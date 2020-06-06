Последняя команда выбила «Лейпциг» из гонки, «Боруссия» и «Герта» поддержали темнокожих. Все о субботней Бундеслиге
Главное — кроме победы «Баварии», которая уже почти чемпион.
Главное — кроме победы «Баварии», которая уже почти чемпион.
«РБ» сегодня ненавидят не только в Германии, но и по всему миру — за то, что сорвали многим любителям ставок сочные экспрессы. На бумаге Наггельсман должен был спокойно обыгрывать «Падерборн» дома. Безальтернативно слабейшая команда Бундеслиги не побеждала с 25 января и занимает уверенную последнюю строчку с 20 очками. Но не все так просто.
Да, для «Лейпцига» все началось здорово — с гола Шика на 27-й минуте. Но еще до перерыва реф выгнал с поля французского защитника Упамекано, который, уже вися на желтой, срубил в центре поля соперника и зло откинул мяч в сторону. А вот после перерыва «Падерборн» просто задавил одного из лидеров чемпионата Германии и
В то же время в Дюссельдорфе местная «Фортуна» зарубилась с «Хоффенхаймом». Там красный свет игрок последних увидел еще раньше, уже на 8-й минуте — за неспортивное поведение. Тем не менее, по истечение часа игры «Хоффенхайм» вел в счете 2:1 благодаря двум футболистам, которые точно запомнились болельщикам ЦСКА.
Сначала отличился Мунас Даббур — израильский форвард несколько лет назад мог стать девяткой армейцев на долгие годы, уже подписывал контракт в офисе клуба, но трансфер в последний момент сорвался. Теперь он бегает в качественных европейских клубах и везде забивает, а боссы ЦСКА наверняка кусают локти — упустили действительно хорошего напа.
Второй гол «Хоффенхайма» — на счету
Но сначала об очередной акции в поддержку чернокожих. Игроки «Боруссии» вышли на предматчевую разминку в разных футболках с общим посылом «Black Lives Matter».
А позже вместе с футболистами «Герты» и обоими тренерскими штабами встали на одно колено перед финальным свистком.
И этот перфоманс, пожалуй, был намного интереснее, чем сама игра. «Боруссия» была явно сильнее соперника, но действовала достаточно инертно — за первый тайм ни разу не попала в створ ворота «Герты». В то же время берлинцы вообще нанесли только один удар в сторону Романа Бюрки.
В статусе догоняющих «Баварию» дортмундцев оставил Эмре Джан. Немецкий игрок турецкого происхождения с «Гертой» исполнял центрального защитника в тройке — место в опорной зоне Люсьен Фавр доверил Томасу Дилейни и Алексу Витселю. Тем не менее, даже центрбек в «Боруссии» может круто подключиться в атаку — смотрите сами.
Уже в добавленное время не менее крутой момент не реализовал Джейдон Санчо: вывалился на пустые ворота и должен был протыкать мяч в сетку, но попал в кипера. Кажется, британец мысленно уже
В любом случае кажется, с чемпионом в Германии уже все ясно.