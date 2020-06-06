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6 июня, источник: Sport24

Последняя команда выбила «Лейпциг» из гонки, «Боруссия» и «Герта» поддержали темнокожих. Все о субботней Бундеслиге

Главное — кроме победы «Баварии», которая уже почти чемпион.

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«Лейпциг» снова теряет очки. Теперь с худшей командой Бундеслиги

«РБ» сегодня ненавидят не только в Германии, но и по всему миру — за то, что сорвали многим любителям ставок сочные экспрессы. На бумаге Наггельсман должен был спокойно обыгрывать «Падерборн» дома. Безальтернативно слабейшая команда Бундеслиги не побеждала с 25 января и занимает уверенную последнюю строчку с 20 очками. Но не все так просто.

Да, для «Лейпцига» все началось здорово — с гола Шика на 27-й минуте. Но еще до перерыва реф выгнал с поля французского защитника Упамекано, который, уже вися на желтой, срубил в центре поля соперника и зло откинул мяч в сторону. А вот после перерыва «Падерборн» просто задавил одного из лидеров чемпионата Германии и смог-таки отыграться на 92-й минуте. А могли бы забивать раньше и больше — но не повезло.

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В «Хоффенхайме» — бенефис экс-игроков ЦСКА. Забил Цубер и еще один форвард, который чуть не переехал в Москву

В то же время в Дюссельдорфе местная «Фортуна» зарубилась с «Хоффенхаймом». Там красный свет игрок последних увидел еще раньше, уже на 8-й минуте — за неспортивное поведение. Тем не менее, по истечение часа игры «Хоффенхайм» вел в счете 2:1 благодаря двум футболистам, которые точно запомнились болельщикам ЦСКА.

Сначала отличился Мунас Даббур — израильский форвард несколько лет назад мог стать девяткой армейцев на долгие годы, уже подписывал контракт в офисе клуба, но трансфер в последний момент сорвался. Теперь он бегает в качественных европейских клубах и везде забивает, а боссы ЦСКА наверняка кусают локти — упустили действительно хорошего напа.

Второй гол «Хоффенхайма» — на счету экс-армейца Стивена Цубера. В Москве швейцарский краек провел чуть больше года и сыграл не так много матчей, а вот в Германии действительно раскрылся и в каждом матче выходит в основе.

В чемпионской гонке «Боруссию» оставил Эмре Джан. Он играл третьего центрального защитника

Но сначала об очередной акции в поддержку чернокожих. Игроки «Боруссии» вышли на предматчевую разминку в разных футболках с общим посылом «Black Lives Matter».

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А позже вместе с футболистами «Герты» и обоими тренерскими штабами встали на одно колено перед финальным свистком.

И этот перфоманс, пожалуй, был намного интереснее, чем сама игра. «Боруссия» была явно сильнее соперника, но действовала достаточно инертно — за первый тайм ни разу не попала в створ ворота «Герты». В то же время берлинцы вообще нанесли только один удар в сторону Романа Бюрки.

В статусе догоняющих «Баварию» дортмундцев оставил Эмре Джан. Немецкий игрок турецкого происхождения с «Гертой» исполнял центрального защитника в тройке — место в опорной зоне Люсьен Фавр доверил Томасу Дилейни и Алексу Витселю. Тем не менее, даже центрбек в «Боруссии» может круто подключиться в атаку — смотрите сами.

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Уже в добавленное время не менее крутой момент не реализовал Джейдон Санчо: вывалился на пустые ворота и должен был протыкать мяч в сетку, но попал в кипера. Кажется, британец мысленно уже где-то на родине — по слухам, его очень хочет «Ливерпуль», но не готов заплатить 80 миллионов. Возможно, только пока — сделка по Тимо Вернеру вот-вот сорвется, потому что «Лейпциг» планирует продать своего бомбардира в «Челси».

В любом случае кажется, с чемпионом в Германии уже все ясно.

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