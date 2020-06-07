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00:37 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Барселона» выставит на трансфер футболиста Дембеле

ТАСС, 6 июня. Испанский футбольный клуб «Барселона» выставит на трансфер нападающего команды Усмана Дембеле. Об этом сообщает испанская газета Diario Sport.

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Источник: AP 2020

По информации источника, клуб намерен продать француза в конце лета, после завершения сезона. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €56 млн.

Действующий контракт 23-летнего Дембеле с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб девять матчей во всех турнирах, забив один гол. Дембеле перешел в «Барселону» в 2017 году, в составе испанской команды форвард стал двукратным чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. Дембеле в составе сборной Франции стал победителем чемпионата мира 2018 года, который прошел в России.

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