СМИ: «Барселона» выставит на трансфер футболиста Дембеле

Действующий контракт 23-летнего Дембеле с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб девять матчей во всех турнирах, забив один гол. Дембеле перешел в «Барселону» в 2017 году, в составе испанской команды форвард стал двукратным чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. Дембеле в составе сборной Франции стал победителем чемпионата мира 2018 года, который прошел в России.