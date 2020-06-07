Мюллер установил новый рекорд Бундеслиги по количеству голевых передач за сезон
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер установил новый рекорд Бундеслиги по количеству результативных передач за отдельный сезон.
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер установил новый рекорд Бундеслиги по количеству результативных передач за отдельный сезон.
Статистика чемпионата Германии ведётся с сезона-1992/1993.
Накануне мюнхенская команда обыграла на выезде леверкузенский «Байер» со счётом 4:2, а Мюллер стал автором двух голевых передач, после чего в этом сезоне у него на счету их стало 20.
Ранее рекорд Бундеслиги делили шведский полузащитник «Лейпцига» Эмиль Форсберг и бывший хавбек «Вольфсбурга» Кевин де Брёйне, у которых было по 19 голевых пасов.
30-летний Мюллер выступает в «Баварии» с 2007 года и за 347 матчей в чемпионате Германии отметился 117 голами. Больше него за мюнхенцев забивали лишь трое — Роланд Вольфарт (119),
|Петер Бос
|Ханс-Дитер Флик
|Лукас Аларио(Юлиан Баумгартлингер)
|9′
|Кингсли Коман(Леон Горецка)
|27′
|Флориан Вирц(Паулу Энрике Паулинью)
|89′
|Леон Горецка(Томас Мюллер)
|42′
|Серж Гнабри(Джошуа Киммих)
|45′
|Роберт Левандовски(Томас Мюллер)
|66′
|1
|Лукас Храдецки
|1
|Мануэль Нойер
|5
|Свен Бендер
|5
|Бенжамен Павар
|6
|Александр Драгович
74′
|17
|Джером Боатенг
|12
|Эдмонд Тапсоба
|27
|Давид Алаба
|20
|Чарльз Арангис
|32
|Джошуа Киммих
|19
|Мусса Диаби
|25
|Томас Мюллер
40′
|11
|Надим Амири
30′45′
|9
|Роберт Левандовски
32′
|18
|Насименту Боргес Венделл
|18
|Леон Горецка
74′
|15
|Юлиан Баумгартлингер
62′
|6
|Тиагу Алькантара
|7
|Паулу Энрике Паулинью
|19
|Альфонсо Дэйвис
85′
|38
|Карим Беллараби
35′45′
|21
|Люка Эрнандез
|10
|Керем Демирбай
|22
|Серж Гнабри
74′
|9
|Леон Бэйли
45′
|8
|Хави Мартинес
|27
|Флориан Вирц
|29
|Кингсли Коман
8′66′
|13
|Лукас Аларио
76′
|14
|Иван Перишич
|31
|Кевин Фолланд
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|16
|6
|Удары в створ
|10
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|5
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Мануэль Грефе(Германия)