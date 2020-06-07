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09:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Мюллер установил новый рекорд Бундеслиги по количеству голевых передач за сезон

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер установил новый рекорд Бундеслиги по количеству результативных передач за отдельный сезон.

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Источник: AP 2020

Статистика чемпионата Германии ведётся с сезона-1992/1993.

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Накануне мюнхенская команда обыграла на выезде леверкузенский «Байер» со счётом 4:2, а Мюллер стал автором двух голевых передач, после чего в этом сезоне у него на счету их стало 20.

Ранее рекорд Бундеслиги делили шведский полузащитник «Лейпцига» Эмиль Форсберг и бывший хавбек «Вольфсбурга» Кевин де Брёйне, у которых было по 19 голевых пасов.

30-летний Мюллер выступает в «Баварии» с 2007 года и за 347 матчей в чемпионате Германии отметился 117 голами. Больше него за мюнхенцев забивали лишь трое — Роланд Вольфарт (119), Карл-Хайнц Румменигге (162) и Герд Мюллер (365).

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2:4
Первый тайм: 1:3
Бавария
Футбол, Германия, Тур 306.06.2020, 16:30 (МСК UTC+3)BayArena
Главные тренеры
Петер БосХанс-Дитер Флик
Голы
Лукас Аларио(Юлиан Баумгартлингер)9′
Кингсли Коман(Леон Горецка)27′
Флориан Вирц(Паулу Энрике Паулинью)89′
Леон Горецка(Томас Мюллер)42′
Серж Гнабри(Джошуа Киммих)45′
Роберт Левандовски(Томас Мюллер)66′
Составы команд
1Лукас Храдецки
1Мануэль Нойер
5Свен Бендер
5Бенжамен Павар
6Александр Драгович
74′
17Джером Боатенг
12Эдмонд Тапсоба
27Давид Алаба
20Чарльз Арангис
32Джошуа Киммих
19Мусса Диаби
25Томас Мюллер
40′
11Надим Амири
30′45′
9Роберт Левандовски
32′
18Насименту Боргес Венделл
18Леон Горецка
74′
15Юлиан Баумгартлингер
62′
6Тиагу Алькантара
7Паулу Энрике Паулинью
19Альфонсо Дэйвис
85′
38Карим Беллараби
35′45′
21Люка Эрнандез
10Керем Демирбай
22Серж Гнабри
74′
9Леон Бэйли
45′
8Хави Мартинес
27Флориан Вирц
29Кингсли Коман
8′66′
13Лукас Аларио
76′
14Иван Перишич
31Кевин Фолланд
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)16
6Удары в створ10
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
14Фолы5
4Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМануэль Грефе(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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