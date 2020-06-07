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09:20 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно о серьезных изменениях в чемпионате КПЛ после его возобновления

Чемпионат Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги ожидают изменения в регламенте после возобновления, передает корреспондент Vesti.kz. Подробности нового формата рассказали в ФК «Жетысу».

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На своей странице во ВКонтакте талдыкорганский клуб отметил, что может быть сдвинуто летнее трансферное окно.

«Клубам КПЛ разрешено проводить пять замен по ходу матча с возможностью три раза останавливать игру. Список запасных игроков будет расширен до 12 человек на матч от каждой команды. Рассматривается летний трансферный период во второй половине июля. Точные даты будут утверждены позднее. В прошлом году летнее трансферное окно в КПЛ было открыто с 26 июня по 24 июля», — говорится в сообщении «Жетысу».

ВКонтакте

Напомним, ранее ряд клубов объявили о том, что КПЛ-2020 возобновится 1 июля матчами без зрителей. Позже в ПФЛК подтвердили эту информацию.

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