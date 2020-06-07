Стало известно о серьезных изменениях в чемпионате КПЛ после его возобновления

На своей странице во ВКонтакте талдыкорганский клуб отметил, что может быть сдвинуто летнее трансферное окно.

«Клубам КПЛ разрешено проводить пять замен по ходу матча с возможностью три раза останавливать игру. Список запасных игроков будет расширен до 12 человек на матч от каждой команды. Рассматривается летний трансферный период во второй половине июля. Точные даты будут утверждены позднее. В прошлом году летнее трансферное окно в КПЛ было открыто с 26 июня по 24 июля», — говорится в сообщении «Жетысу».