Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Вердер
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16:00
Витебск
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
18:00
Белшина
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
19:00
Аугсбург
Кельн
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер С
Энергетик-БГУ
Все события
Фоторепортажи
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
10:24 (мск), источник: БЕЛТА

«Жальгирис» Алексея Баги победил в матче 3-го тура чемпионата Литвы

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты вильнюсского «Жальгириса» одержали вторую победу в матчах чемпионата Литвы под руководством белорусского тренера Алексея Баги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В поединке третьего тура подопечные белорусского специалиста 6 июня одолели в Каунасе местный «Жальгирис» с минимальным преимуществом — 1:0. В первой встрече национального чемпионата под началом Алексея Баги вильнюсцы 6 марта разгромили «Паневежис» со счетом 4:0, после чего литовское первенство было остановлено. После рестарта 29 мая «Жальгирис» уступил еще одному представителю литовской столицы «Ритеряю» — 0:1. Турнирную таблицу сейчас возглавляет «Судува» из Мариямполе, у которой 9 очков из 9 возможных, вильнюсский «Жальгирис» отстает на 3 балла.

Читайте также
Экс-тренер КПЛ и молодежной сборной Казахстана возглавит трехкратного европейского чемпиона

Бывший ассистент Алексея Баги в борисовском БАТЭ Дмитрий Молош возглавил латвийскую «Лиепаю». Он пришел в этот клуб минувшей зимой, став помощником местного наставника Андрея Калинина, а теперь сменил его на посту главного тренера. Вчера в первом спарринге под руководством белоруса «Лиепая» победила «Спартак» из Юрмалы с результатом 2:1.

Кроме Дмитрия Молоша, еще в двух латвийских командах работают известные белорусским болельщикам тренеры — Олег Кононов возглавляет действующего чемпиона страны «Ригу», а Олег Кубарев тренирует «Елгаву», которая в прошлом году финишировала седьмой.

В прошлом чемпионате Латвии футболисты «Лиепаи» заняли шестое место, а до этого становились чемпионами (2015) и обладателями Кубка страны (2017). Начало нового латвийского первенства в марте было отложено в связи с пандемией коронавируса. Планируется, что турнир стартует 15 июня, в элитном дивизионе примут участие 10 клубов.

Читайте также
Жальгирис В
НовостиМатчиСоставСтатистика
Жальгирис К
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гороскоп на май 2020
Тунцы решили почесать спину о плавники большой белой акулы – видео
Глава UFC отреагировал на решение Макгрегора уйти из спорта
Бывший легионер ЦСКА вспомнил о жизни в России
Россиянин включен в топ-5 центрфорвардов десятилетия в НХЛ
«Челси» и МЮ заинтересованы в приобретении игрока «Фиорентины»
Форвард «Баварии» установил новый рекорд Бундеслиги
Переход аргентинца из «Интера» в «Барселону» под угрозой срыва
Соглавный бой UFC 250 завершился нокаутом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь