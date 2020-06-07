«Жальгирис» Алексея Баги победил в матче 3-го тура чемпионата Литвы

В поединке третьего тура подопечные белорусского специалиста 6 июня одолели в Каунасе местный «Жальгирис» с минимальным преимуществом — 1:0. В первой встрече национального чемпионата под началом Алексея Баги вильнюсцы 6 марта разгромили «Паневежис» со счетом 4:0, после чего литовское первенство было остановлено. После рестарта 29 мая «Жальгирис» уступил еще одному представителю литовской столицы «Ритеряю» — 0:1. Турнирную таблицу сейчас возглавляет «Судува» из Мариямполе, у которой 9 очков из 9 возможных, вильнюсский «Жальгирис» отстает на 3 балла.

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Бывший ассистент Алексея Баги в борисовском БАТЭ Дмитрий Молош возглавил латвийскую «Лиепаю». Он пришел в этот клуб минувшей зимой, став помощником местного наставника Андрея Калинина, а теперь сменил его на посту главного тренера. Вчера в первом спарринге под руководством белоруса «Лиепая» победила «Спартак» из Юрмалы с результатом 2:1.

Кроме Дмитрия Молоша, еще в двух латвийских командах работают известные белорусским болельщикам тренеры — Олег Кононов возглавляет действующего чемпиона страны «Ригу», а Олег Кубарев тренирует «Елгаву», которая в прошлом году финишировала седьмой.