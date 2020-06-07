«Челси» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в приобретении Федерико Кьезы
Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Daily Mail.
Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Daily Mail.
По информации источника, в услугах 22-летнего итальянского футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Отмечается, что «Фиорентина» готова расстаться с хавбеком, если поступит достойное предложение. Ранее сообщалось, что Кьеза входит в сферу интересов туринского «Ювентуса» и миланского «Интера».
Кьеза является воспитанником «Фиорентины» и сыном известного футболиста Энрико Кьезы. Контракт итальянского полузащитника с «Фиорентиной» действует до лета 2022 года.