Третий тренер чемпионата Италии переболел коронавирусом
Главный тренер «Пармы» Роберто Д’Аверса заявил, что переболел коронавирусом.
Главный тренер «Пармы» Роберто Д’Аверса заявил, что переболел коронавирусом.
Специалист отметил, что перенес инфекцию в марте. О том, что Д’Аверса переболел COVID-19 стало известно после теста на антитела.
«У меня была небольшая температура в течение нескольких дней после игры со СПАЛом 9 марта. В этом не было ничего особенного, поэтому я не сдал тест, и мы не могли сказать, был ли это коронавирус», — приводит слова тренера Football Italia со ссылкой на Parma Today.
Д’Аверса стал третьим тренером чемпионата Италии, у которого нашли коронавирус.