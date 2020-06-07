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15:16 (мск), источник: Газета.Ру

Третий тренер чемпионата Италии переболел коронавирусом

Главный тренер «Пармы» Роберто Д’Аверса заявил, что переболел коронавирусом.

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Источник: AP 2020

Специалист отметил, что перенес инфекцию в марте. О том, что Д’Аверса переболел COVID-19 стало известно после теста на антитела.

«У меня была небольшая температура в течение нескольких дней после игры со СПАЛом 9 марта. В этом не было ничего особенного, поэтому я не сдал тест, и мы не могли сказать, был ли это коронавирус», — приводит слова тренера Football Italia со ссылкой на Parma Today.

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Д’Аверса стал третьим тренером чемпионата Италии, у которого нашли коронавирус.

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Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
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