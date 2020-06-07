«Драка на поле и террористы в городе». Футболист сборной России вспомнил карьеру в казахстанском клубе
Защитник сборной России и «Краснодара» Егор Сорокин в интервью «Спорт-Экспрессу» вспомнил свой год в Казахстане.
Защитник сборной России и «Краснодара» Егор Сорокин в интервью «Спорт-Экспрессу» вспомнил свой год в Казахстане.
В 2016 году россиянин на правах аренды выступал за «Актобе». В 29 матчах КПЛ у Сорокина по одному голу и ассисту, семь желтых и одна красная карточки. Также он провел две игры в Лиге Европы, где «Актобе» вылетел от венгерского МТК (1:1, 0:2).
— Играя в Казахстане за «Актобе», вы стали героем YouTube — когда в штрафной «Кайрата» ударом под дых вырубили серба Жарко Марковича.
— Да этот Маркович всю игру меня провоцировал! Цеплял, оскорблял, бил исподтишка. Когда на «стандарте» ногу шипами отдавил, я психанул, двинул кулаком в живот, — сказал Сорокин.
— Успели просчитать последствия?
— Ну что вы! В такой момент об этом не думаешь. Сработал на автомате. Главное,
— Как же вас не удалили?!
— Судьи в толчее не заметили. Ни главный, ни помощник. А VAR, на мое счастье, тогда еще не было.
— В РПЛ много таких, как Маркович?
— Да их везде хватает. Но для меня тот эпизод стал уроком. Теперь в любой ситуации себя контролирую, на провокации внимания не обращаю.
— Самое удивительное, с чем столкнулись в Казахстане?
— Расскажу две истории. Приезжаем в Кокшетау на матч с «Окжетпесом». Ливень жуткий. У поля дренаж никакущий, воды по колено. Спрашиваю: «Точно игра будет?» — «Куда ж деваться?» Ладно, переодеваемся, сидим в раздевалке. Минут за сорок до начала объявляют: «Матч перенесен. На завтра. В Астану».
— Это далеко?
— От Кокшетау три с половиной часа. Погружаемся в автобус, едем.
— И?
— Прибор показывает повышенные промилле. Видимо, выпивал накануне товарищ.
— Это клубный шофер?
— Нет.
Автобус с водителем заказывали в транспортной компании. Дальше мы очень долго стояли на обочине, ждали, когда пришлют новый автобус. До Астаны добрались к утру, вымотанные страшно. Но «Окжетпес» обыграли!
— История номер два.
— Летом была пауза на матчи сборных, нас распустили по домам. Я отправился к родным в Питер. Накануне возвращения включаю телевизор — тут новости из Актобе. Террористы напали на воинскую часть, ограбили оружейный магазин, который находится возле нашей базы. Несколько погибших, десятки раненых…
— Кошмар.
— Утром прилетаю — в городе режим контртеррористической операции, повсюду люди с автоматами. В клубе предупредили: «Из съемной квартиры ни ногой». Два дня у нас тренировок не было, пока спецназ не переловил террористов.
— Как вообще в те края занесло?
— Позвал Юрий Уткульбаев. Человек, которому многим обязан. Именно он в свое время взял меня в дубль «Рубина», возился со мной, сделал так, что я хоть на футболиста стал похож. Благодарен и Олегу Нечаеву, его помощнику.
Отметим, что после «Актобе» Сорокин вернулся в «Рубин». В сентябре 2019 года его за четыре миллиона евро купил «Краснодар», к которому он присоединился в начале 2020-го. В сентябре 2018 года Сорокин получил первый вызов в сборную России и дебютировал в товарищеском матче с Чехией (5:1) — эта игра остается единственной в национальной команде для 24-летнего защитника.