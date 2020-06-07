«Драка на поле и террористы в городе». Футболист сборной России вспомнил карьеру в казахстанском клубе

Источник: РИА "Новости"

В 2016 году россиянин на правах аренды выступал за «Актобе». В 29 матчах КПЛ у Сорокина по одному голу и ассисту, семь желтых и одна красная карточки. Также он провел две игры в Лиге Европы, где «Актобе» вылетел от венгерского МТК (1:1, 0:2).

— Играя в Казахстане за «Актобе», вы стали героем YouTube — когда в штрафной «Кайрата» ударом под дых вырубили серба Жарко Марковича.

— Да этот Маркович всю игру меня провоцировал! Цеплял, оскорблял, бил исподтишка. Когда на «стандарте» ногу шипами отдавил, я психанул, двинул кулаком в живот, — сказал Сорокин.

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— Успели просчитать последствия?

— Ну что вы! В такой момент об этом не думаешь. Сработал на автомате. Главное, удар-то был несильный, просто Маркович упал картинно, корчился.

— Как же вас не удалили?!

— Судьи в толчее не заметили. Ни главный, ни помощник. А VAR, на мое счастье, тогда еще не было.

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— В РПЛ много таких, как Маркович?

— Да их везде хватает. Но для меня тот эпизод стал уроком. Теперь в любой ситуации себя контролирую, на провокации внимания не обращаю.

— Самое удивительное, с чем столкнулись в Казахстане?

— Расскажу две истории. Приезжаем в Кокшетау на матч с «Окжетпесом». Ливень жуткий. У поля дренаж никакущий, воды по колено. Спрашиваю: «Точно игра будет?» — «Куда ж деваться?» Ладно, переодеваемся, сидим в раздевалке. Минут за сорок до начала объявляют: «Матч перенесен. На завтра. В Астану».

— Это далеко?

— От Кокшетау три с половиной часа. Погружаемся в автобус, едем. Где-то на трассе пост ДПС. Вдруг тормозят, просят шофера подышать в трубочку.

— И?

— Прибор показывает повышенные промилле. Видимо, выпивал накануне товарищ. Внешне-то выглядел нормально.

— Это клубный шофер?

— Нет.

Автобус с водителем заказывали в транспортной компании. Дальше мы очень долго стояли на обочине, ждали, когда пришлют новый автобус. До Астаны добрались к утру, вымотанные страшно. Но «Окжетпес» обыграли!

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— История номер два.

— Летом была пауза на матчи сборных, нас распустили по домам. Я отправился к родным в Питер. Накануне возвращения включаю телевизор — тут новости из Актобе. Террористы напали на воинскую часть, ограбили оружейный магазин, который находится возле нашей базы. Несколько погибших, десятки раненых…

— Кошмар.

— Утром прилетаю — в городе режим контртеррористической операции, повсюду люди с автоматами. В клубе предупредили: «Из съемной квартиры ни ногой». Два дня у нас тренировок не было, пока спецназ не переловил террористов.

— Как вообще в те края занесло?

— Позвал Юрий Уткульбаев. Человек, которому многим обязан. Именно он в свое время взял меня в дубль «Рубина», возился со мной, сделал так, что я хоть на футболиста стал похож. Благодарен и Олегу Нечаеву, его помощнику.