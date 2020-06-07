«Вольфсбург» на выезде обыграл «Вердер» в 30-м туре бундеслиги

Игра в Бремене завершилась победой «Вольфсбурга» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 82-й минуте Ваут Вегхорст.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перед началом игры футболисты обеих команд встали на одно колено в память об афроамериканце Джордже Флойде, убитом в США.