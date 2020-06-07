«Вольфсбург» на выезде обыграл «Вердер» в 30-м туре бундеслиги
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Футболисты «Вольфсбурга» на выезде нанесли поражение «Вердеру» в матче 30-го тура чемпионата Германии.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Футболисты «Вольфсбурга» на выезде нанесли поражение «Вердеру» в матче 30-го тура чемпионата Германии.
Игра в Бремене завершилась победой «Вольфсбурга» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 82-й минуте Ваут Вегхорст.
Перед началом игры футболисты обеих команд встали на одно колено в память об афроамериканце Джордже Флойде, убитом в США.
«Вольфсбург» набрал 45 очков и занимает шестое место в таблице, «Вердер» (25 очков) идет предпоследним.
|Флориан Кохфельдт
|Оливер Гласнер
|Ваут Вегхорст(Феликс Клаус)
|82′
|1
|Иржи Павленка
|1
|Кун Кастелс
|3
|Кевин Фогт
|19
|Кевин Мбабу
67′
|5
|Людвиг Аугустинссон
|22
|Марин Понграчич
58′
|13
|Милош Велькович
|25
|Джон Брукс
|18
|Никлас Мойсандер
|7
|Йосип Брекало
|23
|Теодор Гебре Селассие
|9
|Ваут Вегхорст
|35
|Максимилиан Эггештайн
|15
|Жером Руссийон
89′
|30
|Дави Классен
45′85′
|32
|Марсель Тиссеран
|41
|Ник Вольтемаде
|14
|Адмир Мехмеди
64′
|44
|Филипп Баргфреде
61′
|11
|Феликс Клаус
|22
|Фин Бартельс
|24
|Ксавер Шлагер
54′83′
|8
|Юя Осако
86′
|13
|Янник Герхардт
|9
|Дави Зельке
|27
|Максимилиан Арнольд
89′
|19
|Джошуа Саджент
49′76′
|23
|Жозуа Гилавоги
|10
|Леонардо Биттенкурт
80′
|40
|Сантос Са Жуан Виктор
64′
|33
|Даниэль Гинчек
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|4
|Удары (всего)
|9
|2
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|18
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Бибиана Штайнхаус(Германия)