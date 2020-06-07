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16:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вольфсбург» на выезде обыграл «Вердер» в 30-м туре бундеслиги

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Футболисты «Вольфсбурга» на выезде нанесли поражение «Вердеру» в матче 30-го тура чемпионата Германии.

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Источник: AFP 2020

Игра в Бремене завершилась победой «Вольфсбурга» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 82-й минуте Ваут Вегхорст.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перед началом игры футболисты обеих команд встали на одно колено в память об афроамериканце Джордже Флойде, убитом в США.

«Вольфсбург» набрал 45 очков и занимает шестое место в таблице, «Вердер» (25 очков) идет предпоследним.

Во время загрузки произошла ошибка.
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Вердер
0:1
Первый тайм: 0:0
Вольфсбург
Футбол, Германия, Тур 307.06.2020, 14:30 (МСК UTC+3)Wohninvest Weserstadion
Главные тренеры
Флориан КохфельдтОливер Гласнер
Голы
Ваут Вегхорст(Феликс Клаус)82′
Составы команд
1Иржи Павленка
1Кун Кастелс
3Кевин Фогт
19Кевин Мбабу
67′
5Людвиг Аугустинссон
22Марин Понграчич
58′
13Милош Велькович
25Джон Брукс
18Никлас Мойсандер
7Йосип Брекало
23Теодор Гебре Селассие
9Ваут Вегхорст
35Максимилиан Эггештайн
15Жером Руссийон
89′
30Дави Классен
45′85′
32Марсель Тиссеран
41Ник Вольтемаде
14Адмир Мехмеди
64′
44Филипп Баргфреде
61′
11Феликс Клаус
22Фин Бартельс
24Ксавер Шлагер
54′83′
8Юя Осако
86′
13Янник Герхардт
9Дави Зельке
27Максимилиан Арнольд
89′
19Джошуа Саджент
49′76′
23Жозуа Гилавоги
10Леонардо Биттенкурт
80′
40Сантос Са Жуан Виктор
64′
33Даниэль Гинчек
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
4Удары (всего)9
2Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
18Фолы13
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяБибиана Штайнхаус(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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