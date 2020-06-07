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18:58 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ не удержал победу над «Витебском» в матче чемпионата Беларуси

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ не удержал победу в гостевом матче 12-го тура чемпионата Беларуси с футболистами «Витебска», завершив встречу вничью — 2:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Оба гола борисовчане забили после ошибок голкипера хозяев Дмитрия Гущенко. На 14-й минуте встречи отличился Павел Нехайчик, а после перерыва на исходе часа игрового времени результат удвоил Станислав Драгун. Витебчане приложили немало усилий, чтобы отыграться, и это им удалось — на 79-й минуте Сергей Волков после ошибки вратаря БАТЭ Антона Чичкана сократил разрыв, а еще через 10 минут Александр Ксенофонтов сравнял счет — 2:2.

Результаты остальных встреч 12-го тура: «Смолевичи» — «Городея» — 4:1, «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 1:1, «Ислочь» — «Рух» — 1:1, «Славия» (Мозырь) — «Неман» (Гродно) — 1:3, «Динамо» (Брест) — «Минск» — 6:1.

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 26 очков (12 матчей), «Энергетик-БГУ» — 22 (11), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (12), «Шахтер» — 21 (11), «Динамо» (Брест) — 19 (12), «Слуцк» — 18 (12), «Неман» — 17 (11), «Ислочь» — 16 (12), «Славия» — 15 (12), «Рух» — 15 (12), «Витебск» — 15 (12), «Минск» — 13 (10), «Динамо» (Минск) — 13 (11), «Городея» — 12 (12), «Смолевичи» — 7 (11), «Белшина» — 3 (11).

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей.

Витебск
2:2
Первый тайм: 0:1
БАТЭ
Футбол, Беларусь, 12-й тур7.06.2020, 16:00 (МСК UTC+3)ЦСК Витебский, 2720 зрителей
Главные тренеры
Сергей ЯсинскийКирилл Альшевский
Голы
Сергей Волков79′
Павел Нехайчик14′
Александр Ксенофонтов90′
Станислав Драгун58′
Составы команд
1Дмитрий Гущенко
35Антон Чичкан
4Артем Скитов
4Александр Филипович
6Жулиу Сезар
12′
19Дмитрий Бессмертный
17Даниил Чалов
23Захар Волков
19Павел Назаренко
32Яков Филипович
7Максим Каленчук
5Евгений Яблонский
62′
20Сергей Волков
22Игорь Стасевич
10Диегу Сантос Кариока
59′
25Дмитрий Бага
11Антон Матвеенко
73′
8Станислав Драгун
80′
9Руслан Теверов
7Евгений Березкин
21Артем Гуренко
58′
33Павел Нехайчик
75′
23Илья Васильев
9Боян Дубаич
98Йон Николаэску
66′
15Максим Скавыш
67′
14Александр Ксенофонтов
26Неманья Милич
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)14
9Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
3Угловые8
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАмин Кургхели(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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