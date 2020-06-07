БАТЭ не удержал победу над «Витебском» в матче чемпионата Беларуси

Оба гола борисовчане забили после ошибок голкипера хозяев Дмитрия Гущенко. На 14-й минуте встречи отличился Павел Нехайчик, а после перерыва на исходе часа игрового времени результат удвоил Станислав Драгун. Витебчане приложили немало усилий, чтобы отыграться, и это им удалось — на 79-й минуте Сергей Волков после ошибки вратаря БАТЭ Антона Чичкана сократил разрыв, а еще через 10 минут Александр Ксенофонтов сравнял счет — 2:2.