БАТЭ не удержал победу над «Витебском» в матче чемпионата Беларуси

Оба гола борисовчане забили после ошибок голкипера хозяев Дмитрия Гущенко. На 14-й минуте встречи отличился Павел Нехайчик, а после перерыва на исходе часа игрового времени результат удвоил Станислав Драгун. Витебчане приложили немало усилий, чтобы отыграться, и это им удалось — на 79-й минуте Сергей Волков после ошибки вратаря БАТЭ Антона Чичкана сократил разрыв, а еще через 10 минут Александр Ксенофонтов сравнял счет — 2:2.
Результаты остальных встреч 12-го тура: «Смолевичи» — «Городея» — 4:1, «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 1:1, «Ислочь» — «Рух» — 1:1, «Славия» (Мозырь) — «Неман» (Гродно) — 1:3, «Динамо» (Брест) — «Минск» — 6:1.
Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 26 очков (12 матчей), «Энергетик-БГУ» — 22 (11), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (12), «Шахтер» — 21 (11), «Динамо» (Брест) — 19 (12), «Слуцк» — 18 (12), «Неман» — 17 (11), «Ислочь» — 16 (12), «Славия» — 15 (12), «Рух» — 15 (12), «Витебск» — 15 (12), «Минск» — 13 (10), «Динамо» (Минск) — 13 (11), «Городея» — 12 (12), «Смолевичи» — 7 (11), «Белшина» — 3 (11).
Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей.