«Шальке» продлил безвыигрышную серию в чемпионате Германии по футболу до 12 матчей

Источник: AFP 2020

У хозяев отличился полузащитник Роберт Андрих на 11-й минуте. Защитник «Шальке» Джонджо Кенни сравнял счет на 28-й минуте.

«Шальке» не может выиграть в матчах национального чемпионата на протяжении 12 туров подряд (семь поражений и пять ничьих), последняя победа была добыта дома в 18-м туре 17 января над «Боруссией» из Мёнхенгладбаха (2:0). «Унион» не выигрывает в семи турах подряд (четыре победы и три ничьи).

«Шальке» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 38 очков после 30 матчей. «Унион» находится на 13-й позиции, набрав 32 очка после 30 игр. В следующем туре «Шальке» 14 июня дома встретится с леверкузенским «Байером», днем ранее «Унион» сыграет в гостях с «Кёльном».