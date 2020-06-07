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19:24 (мск), источник: ТАСС

«Шальке» продлил безвыигрышную серию в чемпионате Германии по футболу до 12 матчей

ТАСС, 7 июня. Берлинский «Унион» и «Шальке» из Гельзенкирхена сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла в Берлине.

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Источник: AFP 2020

У хозяев отличился полузащитник Роберт Андрих на 11-й минуте. Защитник «Шальке» Джонджо Кенни сравнял счет на 28-й минуте.

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«Шальке» не может выиграть в матчах национального чемпионата на протяжении 12 туров подряд (семь поражений и пять ничьих), последняя победа была добыта дома в 18-м туре 17 января над «Боруссией» из Мёнхенгладбаха (2:0). «Унион» не выигрывает в семи турах подряд (четыре победы и три ничьи).

«Шальке» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 38 очков после 30 матчей. «Унион» находится на 13-й позиции, набрав 32 очка после 30 игр. В следующем туре «Шальке» 14 июня дома встретится с леверкузенским «Байером», днем ранее «Унион» сыграет в гостях с «Кёльном».

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности — без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

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Унион Б
1:1
Первый тайм: 1:1
Шальке-04
Футбол, Германия, Тур 307.06.2020, 16:30 (МСК UTC+3)Stadion An der Alten Forsterei
Главные тренеры
Урс ФишерДэвид Вагнер
Голы
Роберт Андрих(Энтони Уджа)11′
Джонджо Кенни(Даниэль Калиджури)28′
Составы команд
1Рафал Гикевич
35Александр Нюбель
5Марвин Фридрих
73′
3Хуан Миранда
78′
19Флориан Хюбнер
4Озан Кабак
28Кристофер Триммель
36′
24Бастиан Очипка
31Кевин Шлоттербек
26Салиф Сане
30Роберт Андрих
37′
11Михаэль Грегорич
10Себастьян Андерссон
18Даниэль Калиджури
15Мариус Бюльтер
28Алессандро Шепф
18Юнус Малли
69′
20Джонджо Кенни
89′
21Гриша Премель
31Тимо Беккер
34Кристиан Гентнер
78′
9Бенито Раман
60′
8Джошуа Мес
15Ахмед Кутуджу
11Энтони Уджа
78′
14Рабби Матондо
83′
32Маркус Ингвартсен
16Нассим Бужеллаб
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)1
5Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
9Угловые4
19Фолы14
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяТобиас Штилер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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