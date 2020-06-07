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21:17 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» разгромило «Белшину» в чемпионате Беларуси

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня завершается 12-й тур, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В очередном поединке аутсайдеры чемпионата футболисты бобруйской «Белшины» уступили на своем поле минскому «Динамо» с результатом 0:4. Гости вышли вперед уже на 5-й минуте после точного удара Владислава Климовича. За несколько секунд до окончания первой половины встречи грубейшую ошибку допустил голкипер бобруйчан Сергей Туранок, после которой Данило удвоил преимущество минчан.

Вскоре после перерыва вратарь хозяев вновь сыграл неудачно и Миха Горопевшек забил третий гол, а затем вышедший на замену Кирилл Вергейчик установил окончательный результат. «Белшина» остается единственной командой, не одержавшей ни одной одной победы в нынешнем первенстве.

Результаты остальных встреч 12-го тура: «Смолевичи» — «Городея» — 4:1, «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 1:1, «Ислочь» (Минский район) — «Рух» (Брест) — 1:1, «Славия» (Мозырь) — «Неман» (Гродно) — 1:3, «Динамо» (Брест) — «Минск» — 6:1.

Турнирное положение: БАТЭ — 26 очков (12 матчей), «Энергетик-БГУ» — 22 (11), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (12), «Шахтер» — 21 (11), «Динамо» (Брест) — 19 (12), «Слуцк» — 18 (12), «Неман» — 17 (11), «Ислочь» — 16 (12), «Динамо» (Минск) — 16 (12), «Славия» — 15 (12), «Рух» — 15 (12), «Витебск» — 15 (12), «Минск» — 13 (10), «Городея» — 12 (12), «Смолевичи» — 7 (11), «Белшина» — 3 (12).

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей.

Белшина
0:4
Первый тайм: 0:2
Динамо Мн
Футбол, Беларусь, 12-й тур7.06.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Спартак
Главные тренеры
Эдуард ГрадобоевЛеонид Кучук
Голы
Владислав Климович5′
Ричард Данилу45+1′
Миха Горопевшек51′
Кирилл Вергейчик64′
Составы команд
24Сергей Туранок
49Максим Плотников
15Данила Нечаев
3Максим Швецов
32Владислав Ясюкевич
5Миха Горопевшек
99Максим Грек
11Карло Бручич
8Сергей Глебко
17Алексей Риос
45′
18Роман Салимов
8′
24Артем Сухоцкий
97Кирилл Маляров
23Эдгар Олехнович
9Леонид Ковель
71Михаил Козлов
4Владислав Соланович
73′
10Ричард Данилу
23′59′
29Дмитрий Рекиш
77Кирилл Вергейчик
23Самюэль Одеоибо
62′
9Евгений Шикавка
77′
28Родригес Феррейра Нивалду
20Дмитрий Билоног
69Никита Рочев
56′
15Владислав Климович
73′
11Евгений Кирисов
63′
21Дмитрий Бородин
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)13
3Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Севостьяник(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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