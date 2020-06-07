Минское «Динамо» разгромило «Белшину» в чемпионате Беларуси

В очередном поединке аутсайдеры чемпионата футболисты бобруйской «Белшины» уступили на своем поле минскому «Динамо» с результатом 0:4. Гости вышли вперед уже на 5-й минуте после точного удара Владислава Климовича. За несколько секунд до окончания первой половины встречи грубейшую ошибку допустил голкипер бобруйчан Сергей Туранок, после которой Данило удвоил преимущество минчан.

Вскоре после перерыва вратарь хозяев вновь сыграл неудачно и Миха Горопевшек забил третий гол, а затем вышедший на замену Кирилл Вергейчик установил окончательный результат. «Белшина» остается единственной командой, не одержавшей ни одной одной победы в нынешнем первенстве.

Результаты остальных встреч 12-го тура: «Смолевичи» — «Городея» — 4:1, «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 1:1, «Ислочь» (Минский район) — «Рух» (Брест) — 1:1, «Славия» (Мозырь) — «Неман» (Гродно) — 1:3, «Динамо» (Брест) — «Минск» — 6:1.

Турнирное положение: БАТЭ — 26 очков (12 матчей), «Энергетик-БГУ» — 22 (11), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (12), «Шахтер» — 21 (11), «Динамо» (Брест) — 19 (12), «Слуцк» — 18 (12), «Неман» — 17 (11), «Ислочь» — 16 (12), «Динамо» (Минск) — 16 (12), «Славия» — 15 (12), «Рух» — 15 (12), «Витебск» — 15 (12), «Минск» — 13 (10), «Городея» — 12 (12), «Смолевичи» — 7 (11), «Белшина» — 3 (12).