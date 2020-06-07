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7 июня, источник: БЕЛТА

«Шахтер» поднялся на второе место в таблице футбольного чемпионата Беларуси

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» победили на своем поле минский «Энергетик-БГУ» со счетом 1:0 в последнем поединке 12-го тура чемпионата Беларуси, и поднялись на второе место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Встреча в Солигорске началась с атак хозяев, которые на протяжении всего игрового времени имели преимущество. На 12-й минуте лидер «Шахтера» Виталий Лисакович открыл счет, забив свой шестой гол в этом турнире. В дальнейшем «Шахтер» имел несколько отличных возможностей увеличить счет, но не использовали их. В восьми последних матчах чемпионата страны подопечные Юрия Вернидуба одержали семь викторий при одной ничьей, забив 15 мячей и не пропустив ни одного в свои ворота. В следующем туре «Шахтер» сыграет в гостях у лидера первенства борисовского БАТЭ.

Результаты остальных встреч 12-го тура: «Витебск» — БАТЭ (Борисов) — 2:2, «Белшина» (Бобруйск) — «Динамо» (Минск) — 0:4, «Смолевичи» — «Городея» — 4:1, «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 1:1, «Ислочь» (Минский район) — «Рух» (Брест) — 1:1, «Славия» (Мозырь) — «Неман» (Гродно) — 1:3, «Динамо» (Брест) — «Минск» — 6:1.

Турнирное положение: БАТЭ — 26 очков (12 матчей), «Шахтер» — 24 (12), «Энергетик-БГУ» — 22 (12), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (12), «Динамо» (Брест) — 19 (12), «Слуцк» — 18 (12), «Неман» — 17 (11), «Динамо» (Минск) — 16 (12), «Ислочь» — 16 (12), «Славия» — 15 (12), «Рух» — 15 (12), «Витебск» — 15 (12), «Минск» — 13 (10), «Городея» — 12 (12), «Смолевичи» — 7 (11), «Белшина» — 3 (12).

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей.

В следующем туре встречаются:

12 июня. «Минск» — «Ислочь», «Городея» — «Слуцк»;.

13 июня. «Неман» — «Смолевичи», «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Брест), «Динамо» (Минск) — «Славия»;.

14 июня. «Энергетик-БГУ» — «Белшина», «Рух» — «Витебск», БАТЭ — «Шахтер».

Шахтер С
1:0
Первый тайм: 1:0
Энергетик-БГУ
Футбол, Беларусь, 12-й тур7.06.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Строитель
Главные тренеры
Юрий ВернидубВладимир Белявский
Голы
Виталий Лисакович12′
Составы команд
30Александр Гутор
44Денис Садовский
4Руслан Хадаркевич
4Артем Шкурдюк
83′
5Никола Антич
5Даниил Мирошников
6Игорь Бурко
29′
15Александр Свирепа
20Александр Сачивко
2Алексей Носко
16Сергей Баланович
10Жереми Мавату
27Юлиус Сзоке
17Душан Бакич
50′
77Юрий Кендыш
22Дэвид Тве
8Александр Селява
69′
27Дмитрий Гирс
10Дарко Бодул
7Джасурбер Яхшибоев
28Игор Иванович
45′
11Шахбоз Умаров
45′
19Дмитрий Подстрелов
23Василий Совпель
88Виталий Лисакович
85′
24Георгий Диасамидзе
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)14
6Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
10Угловые7
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Стецурин(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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