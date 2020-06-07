«Шахтер» поднялся на второе место в таблице футбольного чемпионата Беларуси

Встреча в Солигорске началась с атак хозяев, которые на протяжении всего игрового времени имели преимущество. На 12-й минуте лидер «Шахтера» Виталий Лисакович открыл счет, забив свой шестой гол в этом турнире. В дальнейшем «Шахтер» имел несколько отличных возможностей увеличить счет, но не использовали их. В восьми последних матчах чемпионата страны подопечные Юрия Вернидуба одержали семь викторий при одной ничьей, забив 15 мячей и не пропустив ни одного в свои ворота. В следующем туре «Шахтер» сыграет в гостях у лидера первенства борисовского БАТЭ.
Результаты остальных встреч 12-го тура: «Витебск» — БАТЭ (Борисов) — 2:2, «Белшина» (Бобруйск) — «Динамо» (Минск) — 0:4, «Смолевичи» — «Городея» — 4:1, «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 1:1, «Ислочь» (Минский район) — «Рух» (Брест) — 1:1, «Славия» (Мозырь) — «Неман» (Гродно) — 1:3, «Динамо» (Брест) — «Минск» — 6:1.
Турнирное положение: БАТЭ — 26 очков (12 матчей), «Шахтер» — 24 (12), «Энергетик-БГУ» — 22 (12), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (12), «Динамо» (Брест) — 19 (12), «Слуцк» — 18 (12), «Неман» — 17 (11), «Динамо» (Минск) — 16 (12), «Ислочь» — 16 (12), «Славия» — 15 (12), «Рух» — 15 (12), «Витебск» — 15 (12), «Минск» — 13 (10), «Городея» — 12 (12), «Смолевичи» — 7 (11), «Белшина» — 3 (12).
Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей.
В следующем туре встречаются:
12 июня. «Минск» — «Ислочь», «Городея» — «Слуцк»;.
13 июня. «Неман» — «Смолевичи», «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Брест), «Динамо» (Минск) — «Славия»;.
14 июня. «Энергетик-БГУ» — «Белшина», «Рух» — «Витебск», БАТЭ — «Шахтер».