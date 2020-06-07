«Шахтер» поднялся на второе место в таблице футбольного чемпионата Беларуси

Встреча в Солигорске началась с атак хозяев, которые на протяжении всего игрового времени имели преимущество. На 12-й минуте лидер «Шахтера» Виталий Лисакович открыл счет, забив свой шестой гол в этом турнире. В дальнейшем «Шахтер» имел несколько отличных возможностей увеличить счет, но не использовали их. В восьми последних матчах чемпионата страны подопечные Юрия Вернидуба одержали семь викторий при одной ничьей, забив 15 мячей и не пропустив ни одного в свои ворота. В следующем туре «Шахтер» сыграет в гостях у лидера первенства борисовского БАТЭ.