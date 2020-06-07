«Брест» лидирует после второго тура чемпионата Беларуси по пляжному футболу

В четырех матчах брестчане не потеряли ни одного очка, одержав четыре виктории. Они обыграли действующего чемпиона страны «Гроднооблспорт» — 7:5, бронзового призера «Щучин» — 3:1, мозырский «М-Сити» — 5:4 и кобринское «Полесье» — 5:2. Также четыре победы добыли в Гродно обладатели серебра прошлого первенства спортсмены клуба «Кировск-СДЮШОР». Ни одного балла не имеет «Полесье», которое проиграло все 8 поединков двух стартовых туров.
Положение команд после второго тура: «Брест» — 21 очко, «Кировск-СДЮШОР» — 20, «Щучин», «Гроднооблспорт» — по 12, «М-Сити» — 6, «Полесье» — 0. Все клубы сыграли по 8 поединков.
Матчи третьего тура 20—21 июня также пройдут в Гродно, а 27—28 июня команды проведут поединки в Мозыре.