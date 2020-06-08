АЕК Карреры благодаря голу Ливайи продлил беспроигрышную серию до 14 матчей

Источник: РИА "Новости"

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий «Спартак» на своем официальном сайте и в социальных сетях опубликовал лучшие фото уходящего года.

В первом тайме команды голов не забили. Во второй половине встречи гости повели после того, как отличился Федерико Македа. Ответный гол, спасший хозяев от поражения, забил бывший нападающий «Рубина» Марко Ливайя.

АЕК продлил серию без поражений в чемпионате и Кубке Греции до 14 матчей. В последний раз команда Массимо Карреры проигрывала 12 января ПАОКу (0:1).