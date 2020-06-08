Дибала по-прежнему окончательно не восстановился от коронавируса

«У меня был коронавирус, но сейчас я чувствую себя намного лучше. Я еще не восстановился на сто процентов, но уже довольно хорош. Сейчас мы возвращаемся к тренировкам, сезон возобновляется, поэтому скоро мы сможем делать то, что любим больше всего», — приводит слова Дибалы Football Italia.