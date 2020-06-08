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11:23 (мск), источник: Газета.Ру

Дибала по-прежнему окончательно не восстановился от коронавируса

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал о перенесенном коронавирусе.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 07.06
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С начала эпидемии аргентинец несколько раз сдавал положительный тест на COVID-19.

По его словам, он по-прежнему не восстановился окончательно от болезни.

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«У меня был коронавирус, но сейчас я чувствую себя намного лучше. Я еще не восстановился на сто процентов, но уже довольно хорош. Сейчас мы возвращаемся к тренировкам, сезон возобновляется, поэтому скоро мы сможем делать то, что любим больше всего», — приводит слова Дибалы Football Italia.

В нынешнем сезоне 26-летний форвард сыграл в 24 матчах Серии А, отметившись семью голами и четырьмя результативными передачами. Сезон в чемпионате Италии должен возобновиться 12 июня.

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4 июня© Ньюстюб
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