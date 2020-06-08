СМИ: Арбитры АПЛ в течение недели пройдут тестирование на коронавирус

Судьи сдадут первый тест на ближайшей тренировочной базе клуба АПЛ. Это является одним из последних требований для возобновления сезона чемпионата Англии. Отмечается, что арбитр, чей тест даст положительный результат, будет отстранен от работы до конца сезона. После возобновления турнира судьи сдадут повторный тест.

Шестая волна тестирования на коронавирус в клубах чемпионата Англии прошла в период с 4 по 5 июня и не выявила случаев заражения. Всего были проверены 1195 человек из числа игроков и персонала клубов.