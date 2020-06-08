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11:20 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Арбитры АПЛ в течение недели пройдут тестирование на коронавирус

ТАСС, 8 июня. Главные арбитры и их помощники, работающие на матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), впервые пройдут тестирование на коронавирус на текущей неделе. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

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Судьи сдадут первый тест на ближайшей тренировочной базе клуба АПЛ. Это является одним из последних требований для возобновления сезона чемпионата Англии. Отмечается, что арбитр, чей тест даст положительный результат, будет отстранен от работы до конца сезона. После возобновления турнира судьи сдадут повторный тест.

Шестая волна тестирования на коронавирус в клубах чемпионата Англии прошла в период с 4 по 5 июня и не выявила случаев заражения. Всего были проверены 1195 человек из числа игроков и персонала клубов.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Планируется, что сезон будет возобновлен 17 июня. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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