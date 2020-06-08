«Манчестер Сити» возглавил рейтинг клубов Англии по расходам. «Ливерпуль» лишь 14-й
Журналист Sunday World Кевин Палмер составил рейтинг клубов Англии по чистым расходам за последние пять лет, используя данные портала Transfermarkt.
Журналист Sunday World Кевин Палмер составил рейтинг клубов Англии по чистым расходам за последние пять лет, используя данные портала Transfermarkt.
Список возглавил «Манчестер Сити», траты которого составили £ 601 млн, вторым клубом стал «Манчестер Юнайтед» (£ 484 млн), замкнул тройку лондонский «Арсенал» — £ 267 млн.
Отметим, что нынешний лидер английской
Напомним, что ранее «Ливерпуль» признали самым популярным клубом Британии.