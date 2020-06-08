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09:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» вновь планирует сократить зарплаты игрокам

«Барселона» вновь предложила игрокам пойти на сокращение зарплат в связи с тяжёлой финансовой ситуацией, вызванной пандемией коронавируса, информирует Marca.

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Инфицировано467 673+8 984
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
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29.05
8572
30.05
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1.06
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2.06
8853
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Скончалось5 859+134
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Выздоровело226 731+5 343
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5343
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Инфицировано6 891 213+157 125
25.05
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26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
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30.05
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2.06
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Скончалось399 718+4 843
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Выздоровело3 085 833+339 641
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По информации испанского издания «Марка», руководство каталонского клуба планирует предложить игрокам снижение зарплаты на 70% в последнюю неделю мая и на 50% на две первые недели июня. На данный момент игроки сине-гранатовых отказываются от предложенных клубом условий.

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Ранее президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу уже предлагал игрокам пойти на сокращение зарплаты из-за неспособности клуба достичь бюджета в € 1,047 млрд, который был утверждён несколько месяцев назад. Зарплата футболистов каталонского клуба сейчас составляет 61% от общего бюджета, предусмотренного правлением на сезон-2019/2020.

«Барселона», набрав 58 очков в 27 турах, является лидером чемпионата Испании, опережая ближайшего преследователя в лице мадридского «Реала» на два очка. В ближайшем туре после возобновления чемпионата сине-гранатовые сыграют на выезде с «Мальоркой». Встреча состоится 13 июня.

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