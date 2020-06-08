«Барселона» вновь планирует сократить зарплаты игрокам
«Барселона» вновь предложила игрокам пойти на сокращение зарплат в связи с тяжёлой финансовой ситуацией, вызванной пандемией коронавируса, информирует Marca.
«Барселона» вновь предложила игрокам пойти на сокращение зарплат в связи с тяжёлой финансовой ситуацией, вызванной пандемией коронавируса, информирует Marca.
По информации испанского издания «Марка», руководство каталонского клуба планирует предложить игрокам снижение зарплаты на 70% в последнюю неделю мая и на 50% на две первые недели июня. На данный момент игроки
Ранее президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу уже предлагал игрокам пойти на сокращение зарплаты
«Барселона», набрав 58 очков в 27 турах, является лидером чемпионата Испании, опережая ближайшего преследователя в лице мадридского «Реала» на два очка. В ближайшем туре после возобновления чемпионата