«Барселона» вновь планирует сократить зарплаты игрокам

По информации испанского издания «Марка», руководство каталонского клуба планирует предложить игрокам снижение зарплаты на 70% в последнюю неделю мая и на 50% на две первые недели июня. На данный момент игроки сине-гранатовых отказываются от предложенных клубом условий.

Ранее президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу уже предлагал игрокам пойти на сокращение зарплаты из-за неспособности клуба достичь бюджета в € 1,047 млрд, который был утверждён несколько месяцев назад. Зарплата футболистов каталонского клуба сейчас составляет 61% от общего бюджета, предусмотренного правлением на сезон-2019/2020.



«Барселона», набрав 58 очков в 27 турах, является лидером чемпионата Испании, опережая ближайшего преследователя в лице мадридского «Реала» на два очка. В ближайшем туре после возобновления чемпионата сине-гранатовые сыграют на выезде с «Мальоркой». Встреча состоится 13 июня.