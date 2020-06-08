Экс-футболист сборной Казахстана сыграл против одного из лидеров чемпионата Германии

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Экс-защитник сборной Казахстана по футболу Константин Энгель помог своему клубу «Оснабрюк» отобрать очки у «Штутгарта», который является претендентом на выход в первую Бундеслигу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Уроженец Караганды появился в стартовом составе клуба впервые с апреля 2019 года.

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Энгель восстановился после тяжелой травмы только в начале этого года. В конце мая он вернулся на поле в официальной игре, выйдя на замену в игре против «Гройтер Фюрт». Оставшись в запасе в матче с «Ян Регенсбургом», Энгель вышел в основе в игре минувшего тура против «Штутгарта» (0:0). Он провел на поле 60 минут, а затем был заменен на Феликса Агу. По данным whoscored.com, Энгель заработал оценку 6,5.

«Оснабрюк» по итогам 30 туров во второй Бундеслиге занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Следующий матч команда Энгеля проведет 13 июня против «Бохума».