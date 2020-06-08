Экс-футболист сборной Казахстана сыграл против одного из лидеров чемпионата Германии

Энгель восстановился после тяжелой травмы только в начале этого года. В конце мая он вернулся на поле в официальной игре, выйдя на замену в игре против «Гройтер Фюрт». Оставшись в запасе в матче с «Ян Регенсбургом», Энгель вышел в основе в игре минувшего тура против «Штутгарта» (0:0). Он провел на поле 60 минут, а затем был заменен на Феликса Агу. По данным whoscored.com, Энгель заработал оценку 6,5.
«Оснабрюк» по итогам 30 туров во второй Бундеслиге занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Следующий матч команда Энгеля проведет 13 июня против «Бохума».
Напомним, что Энгель родился в Караганде, но с детства живет в Германии. Он выступал за сборную Казахстана с 2013 по 2015 год и провел 11 матчей. Его дебют за национальную команду состоялся в игре с Германией в марте 2013 года, последнюю игру защитник провел в октябре 2015 года против Латвии.