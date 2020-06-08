Впечатлил? Как скауты немецкого клуба оценят футболиста сборной Казахстана

Жуков в очередной раз вышел в основном составе и отыграл суммарно 95 минут. Традиционно, Георгий был хорош по части объема, он оказался в лидерах команды по преодоленной дистанции — 10,62 километра.
По данным Instat, рейтинг Жукова составил 247. Для сравнения, средний рейтинг всех игроков «Вислы» в этом матче — 244, лучшим игроком краковской команды стал защитник Эбберт с показателем 273. Стоит учитывать, что «Висла» встречалась с одним из лидеров чемпионата, и неудивительно, что их игра оказалась не очень стабильной по ходу встречи, что и отметил наставник команды Артур Сковронек.
Если детализировать другие данные Жукова, он совершил два фола, выполнил 36 передач (процент точности — 83) и 17 раз вступал в единоборства (процент выигранных — 53).
Вероятно, это не самый впечатляющий матч казахстанца за весь его период карьеры в Польше, но посмотрим, каковы будут оценки специалистов из «Гамбурга» и продолжат ли они следить за игроком.
В следующем туре клуб из Кракова 10 июня в 22:00 по времени Нур-Султана примет «Ракув», который с 38 очками идет девятым.