Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.06
Вердер
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
7.06
Витебск
БАТЭ
22
Футбол. Зарубежный
7.06
Унион Б
Шальке-04
11
Футбол. Зарубежный
7.06
Белшина
Динамо Мн
04
Футбол. Зарубежный
7.06
Аугсбург
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
7.06
Шахтер С
Энергетик-БГУ
10
Все события
Фоторепортажи
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
10:01 (мск), источник: Vesti.kz

Впечатлил? Как скауты немецкого клуба оценят футболиста сборной Казахстана

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Георгий Жуков провел очередной матч в составе польской «Вислы», на сей раз его команда противостояла «Легии» (1:3). Игра была примечательна для казахстанца тем, что за ним наблюдали скауты из немецкого клуба «Гамбург». С помощью статистических данных корреспондент Vesti.kz рассказывает, как провел эту встречу 25-летний казахстанец.

Наверх

Жуков в очередной раз вышел в основном составе и отыграл суммарно 95 минут. Традиционно, Георгий был хорош по части объема, он оказался в лидерах команды по преодоленной дистанции — 10,62 километра.

По данным Instat, рейтинг Жукова составил 247. Для сравнения, средний рейтинг всех игроков «Вислы» в этом матче — 244, лучшим игроком краковской команды стал защитник Эбберт с показателем 273. Стоит учитывать, что «Висла» встречалась с одним из лидеров чемпионата, и неудивительно, что их игра оказалась не очень стабильной по ходу встречи, что и отметил наставник команды Артур Сковронек.

Если детализировать другие данные Жукова, он совершил два фола, выполнил 36 передач (процент точности — 83) и 17 раз вступал в единоборства (процент выигранных — 53).

Вероятно, это не самый впечатляющий матч казахстанца за весь его период карьеры в Польше, но посмотрим, каковы будут оценки специалистов из «Гамбурга» и продолжат ли они следить за игроком.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре клуб из Кракова 10 июня в 22:00 по времени Нур-Султана примет «Ракув», который с 38 очками идет девятым.

Читайте также
Висла Кр
НовостиМатчиСоставСтатистика
Легия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Гамбург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Мейвезер отреагировал на заявление МакГрегора о завершении карьеры
«Барселона» вновь планирует сократить зарплаты игрокам
Трансферный рынок КХЛ. Новый контракт Нестерова и Доус в СКА
Чемпион UFC запросил миллиард долларов за переход в бокс
Преемственность. Как Брагин и Ларионов изменят сборные России
Чемпион мира по боксу собрался баллотироваться в президенты
Менеджер Хабиба отреагировал на завершение Макгрегором карьеры
Призер ОИ Ефимова оказалась среди толпы протестующих в США
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь