Впечатлил? Как скауты немецкого клуба оценят футболиста сборной Казахстана

Жуков в очередной раз вышел в основном составе и отыграл суммарно 95 минут. Традиционно, Георгий был хорош по части объема, он оказался в лидерах команды по преодоленной дистанции — 10,62 километра.

По данным Instat, рейтинг Жукова составил 247. Для сравнения, средний рейтинг всех игроков «Вислы» в этом матче — 244, лучшим игроком краковской команды стал защитник Эбберт с показателем 273. Стоит учитывать, что «Висла» встречалась с одним из лидеров чемпионата, и неудивительно, что их игра оказалась не очень стабильной по ходу встречи, что и отметил наставник команды Артур Сковронек.

Если детализировать другие данные Жукова, он совершил два фола, выполнил 36 передач (процент точности — 83) и 17 раз вступал в единоборства (процент выигранных — 53).

Вероятно, это не самый впечатляющий матч казахстанца за весь его период карьеры в Польше, но посмотрим, каковы будут оценки специалистов из «Гамбурга» и продолжат ли они следить за игроком.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/JnuiSoUpKxA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.