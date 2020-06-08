Защитник сборной Нигерии задумал покинуть Казахстан и вернуться в европейский клуб

Отмечается, что 26-летний легионер не чувствует себя хорошо в своей новой команде, в результате чего через своего агента пытается вернуться в «Локомотив» из Пловдива, за который играл до перехода в костанайский клуб.

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Эзе стал игроком «Тобола» в январе. Согласно данным Transfermarkt, контракт с ним подписывался до конца года. На предсезонных сборах он получил травму, из-за чего не успел дебютировать в чемпионате Казахстана. На сезон 2020 года был дозаявлен только в апреле.

Болгарский «Локомотив», в котором футболист оказался в 2018 году, стал первым его клубом в Европе. Прежде выступал за нигерийские «Кано Пилларс», «Ифеаньи Убах», «Саншайн Старз» и «Лоби Старз».