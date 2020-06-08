Защитник сборной Нигерии задумал покинуть Казахстан и вернуться в европейский клуб
Нигерийский защитник Стивен Эзе близок к тому, чтобы покинуть «Тобол», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на «Топ Спорт».
Нигерийский защитник Стивен Эзе близок к тому, чтобы покинуть «Тобол», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на «Топ Спорт».
Отмечается, что 26-летний легионер не чувствует себя хорошо в своей новой команде, в результате чего через своего агента пытается вернуться в «Локомотив» из Пловдива, за который играл до перехода в костанайский клуб.
Эзе стал игроком «Тобола» в январе. Согласно данным Transfermarkt, контракт с ним подписывался до конца года. На предсезонных сборах он получил травму,
Болгарский «Локомотив», в котором футболист оказался в 2018 году, стал первым его клубом в Европе. Прежде выступал за нигерийские «Кано Пилларс», «Ифеаньи Убах», «Саншайн Старз» и «Лоби Старз».
Эзе является игроком сборной Нигерии. В ее составе провел 13 матчей, став серебряным призером Кубка Африканских наций.