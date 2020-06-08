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10:04 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник сборной Нигерии задумал покинуть Казахстан и вернуться в европейский клуб

Нигерийский защитник Стивен Эзе близок к тому, чтобы покинуть «Тобол», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на «Топ Спорт».

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Отмечается, что 26-летний легионер не чувствует себя хорошо в своей новой команде, в результате чего через своего агента пытается вернуться в «Локомотив» из Пловдива, за который играл до перехода в костанайский клуб.

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Эзе стал игроком «Тобола» в январе. Согласно данным Transfermarkt, контракт с ним подписывался до конца года. На предсезонных сборах он получил травму, из-за чего не успел дебютировать в чемпионате Казахстана. На сезон 2020 года был дозаявлен только в апреле.

Болгарский «Локомотив», в котором футболист оказался в 2018 году, стал первым его клубом в Европе. Прежде выступал за нигерийские «Кано Пилларс», «Ифеаньи Убах», «Саншайн Старз» и «Лоби Старз».

Эзе является игроком сборной Нигерии. В ее составе провел 13 матчей, став серебряным призером Кубка Африканских наций.

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